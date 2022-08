L’Europe est fermement aux côtés de l’Ukraine depuis le début de la guerre – mais les élections en Italie et un hiver difficile pourraient changer les choses rapidement | Nouvelles du monde

Les vagues de la guerre se sont propagées rapidement. Au cours des six derniers mois, ces ondulations sont venues d’Ukraine et ont affecté la politique dans le monde entier – mais pas plus qu’en Europe.

Certains de ces impacts sont évidents. La guerre, inévitablement, a conduit à un flot de personnes fuyant l’Ukraine et cherchant refuge dans d’autres pays.

La Pologne a immédiatement ouvert ses portes aux réfugiés et abrite désormais un million et quart d’Ukrainiens. Un peu moins d’un million de personnes vivent désormais en Allemagne.

Six mois après le début de la guerre, il y a eu près de neuf millions de passages frontaliers depuis l’Ukraine. Mais, notamment, il y a eu plus de 4,75 millions de traversées dans l’autre sens.

Certains d’entre eux sont des travailleurs, des journalistes ou des combattants. Mais la plupart sont des Ukrainiens, qui ont décidé de rentrer chez eux.

Et cela renforce l’une des leçons durables de ce conflit – que les Ukrainiens ont un niveau de résilience extraordinaire. Je me souviens d’avoir été dans l’ouest du pays après le début de la guerre et d’avoir observé les énormes files d’attente se former dans les centres de recrutement. Au coin de la rue, nous avons rencontré des jeunes hommes qui conduisaient toute la nuit pour apporter des fournitures aux soldats.

Je me souviens aussi d’avoir rencontré une jeune mère qui s’était enfuie avec ses enfants et nous avait parlé de sa fierté pour son pays et de son mari, qui était resté à la maison à Kharkiv pour se battre. Elle était épuisée, mais s’est hérissée lorsque nous lui avons proposé de lui offrir un verre. Elle pourrait acheter sa propre nourriture, a-t-elle dit, et rentrerait chez elle dès qu’elle le pourrait.

La guerre a donné un sentiment d’unité à l’Union européenne. Il s’est empressé d’adopter de nouvelles règles, donnant aux réfugiés ukrainiens le droit de résider dans l’UE pendant trois ans. Il a envoyé des armes et de l’argent, a déployé ses muscles diplomatiques et a semblé découvrir un sens de l’objectif concerté qui s’est longtemps révélé insaisissable.

Et, surtout, ce sentiment d’objectif commun a perduré. L’Europe, en se tenant aux côtés de l’Ukraine, dégageait une fierté qu’elle n’avait pas montrée depuis des années.

Il y a eu des problèmes – l’Allemagne a mis du temps à fournir des fournitures militaires utiles et a dû accepter les critiques pour sa dépendance antérieure à l’énergie russe. Les tentatives d’Emmanuel Macron de négocier personnellement avec Vladimir Poutine semblaient parfois naïves. Mais l’axe franco-allemand, autour duquel tourne désormais l’UE, a été résolu dans sa détermination à soutenir l’Ukraine.

Mais il y a des fissures et, au cours des six derniers mois, elles pourraient s’étendre. Prenez la Hongrie, par exemple, un État membre de l’UE, mais aussi un pays dirigé par un Premier ministre nationaliste qui entretient depuis longtemps des relations étroites avec la Russie.

Image:

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a fait pression pour des sanctions plus souples



La Hongrie a fait pression pour que les sanctions soient édulcorées, arguant que les restrictions sur les importations énergétiques russes nuisent plus à l’acheteur qu’au vendeur. C’est un appel qui est repris par d’autres politiciens populistes, de Marine Le Pen en France, qui a qualifié les sanctions d ‘”inutiles”, à Matteo Salvini en Italie – un politicien qui est entré une fois au Parlement européen portant un T-shirt arborant le logo de M. Poutine Visage.

Le mois prochain, l’Italie organise des élections générales et il est très probable que M. Salvini finira par faire partie de la coalition gagnante. Le Kremlin a été lié à une campagne de désinformation dans le pays, et cela pourrait fonctionner. Les sondages suggèrent que, de tous les Européens, les Italiens sont les plus susceptibles de blâmer quelqu’un d’autre que la Russie pour la guerre.

Il y a de fortes chances que le plus grand parti de l’élection italienne se révèle être les Frères d’Italie, dirigés par Giorgia Meloni. Jusqu’à présent, elle a déclaré qu’elle maintiendrait le soutien de son pays à l’action en Ukraine et à l’opposition à M. Poutine.

Image:

Chef du parti d’extrême droite Frères d’Italie Giorgia Meloni



Mais si cette position change, même légèrement, en faveur de la Russie, alors la sonnette d’alarme retentira. Il y a ceux qui préconisent, par exemple, un accord de cessez-le-feu qui cède les terres ukrainiennes à la Russie. Désagréable pour beaucoup, notamment en Ukraine, mais du baume pour ceux en Hongrie, en Italie et au-delà qui veulent être en bons termes avec M. Poutine lorsque la poussière sera retombée.

La vérité est que personne ne prône une sorte d’amitié chaleureuse avec la Russie. Mais il y a ceux – Viktor Orban, Mme Le Pen, M. Salvini – qui insistent sur le fait que la douleur n’en vaut pas la peine. Et ce sont des politiciens avec un soutien important.

Au-delà des frontières de l’UE, la guerre semble poser d’autres problèmes : la Serbie, proche alliée de la Russie, attise les tensions en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo. Les pays des Balkans occidentaux se plaignent d’avoir patiemment poursuivi leur adhésion à l’UE pendant plus d’une décennie, mais craignent maintenant que l’Ukraine les ait devancés dans la file d’attente.

Et, bien sûr, la flambée des prix de l’énergie affecte les économies partout. Plus la vie devient difficile, plus l’idée que les sanctions font plus de mal que de bien gagne du terrain.

“Chaque fois que quelqu’un mentionne la fatigue ou la lassitude face aux sanctions, Poutine fait quelque chose d’atroce et les questions disparaissent”, m’a dit une source haut placée cette semaine. Mais que se passe-t-il si cela ne se produit pas ? Et si on laissait la question de la fatigue s’attarder.

L’Europe est résolue depuis six mois, mais M. Poutine aussi. Alors que le temps se refroidit, que les factures augmentent et que la guerre continue, le sens de la résolution et de la camaraderie de l’Europe sera menacé. La question est de savoir si cela tiendra.