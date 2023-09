L’Europe est en train de vaincre sa dépendance au plastique. Pourquoi les États-Unis sont-ils si loin derrière ?

Tien que j’ai grandi aux États-Unis, j’ai passé la majeure partie de ma vie d’adulte en France – ce qui fait que chaque voyage « retour » outre-Atlantique est devenu un moment de curiosité et de choc culturel. Plus récemment, le choc a été provoqué par la prédominance du plastique dans la vie quotidienne des Américains.

À Paris et ailleurs en Europe, le plastique est clairement en voie de disparition et le papier est de retour. Le gobelet à emporter standard dans les cafés, les bars à jus et les cafés servant des smoothies hipsters est en papier, et quand il y a une paille, c’est aussi du papier ( ou un autre matériau non plastique biodégradable). Les commandes de nourriture livrées arrivent dans des cartons en papier – certains avec une touche de design chic que le plastique ne pourrait jamais reproduire, se déroulant comme des fleurs en origami pour révéler la nourriture qu’il contient – ​​dans des sacs en papier. Les ustensiles, sur demande, sont en bois et enveloppés dans du papier. Et dans les épiceries, les sections en vrac pour les pâtes, les noix, les fruits secs, les céréales, le riz et les légumineuses sont normales, tout comme le fait de mettre ces choses (ou vos fruits et légumes) dans des sacs en papier.

Des chaînes de restauration rapide telles que Pret A Manger, qui a ouvert ses portes dans au moins six pays européens en dehors du Royaume-Uni, Exki, qui possède des succursales dans les pays du Benelux et en France, et même McDonald’s et Burger King servent des plats consommés sur place dans des verres ou d’autres types. d’emballages réutilisables. Les programmes de responsabilité élargie des producteurs (qui obligent les entreprises à rendre compte de la récupération des emballages qu’ils produisent) signifient que les bouchons des bouteilles en plastique ne se détachent plus complètement, augmentant ainsi la probabilité qu’ils finissent eux aussi par être recyclés.

En revanche, poser les pieds aux États-Unis, c’était comme sortir d’une machine à voyager dans le temps – et ce n’était pas dans la bonne direction. Même dans les espaces progressistes, les plastiques régnaient en maître. Dans un café de l’East Village de New York avec un drapeau LGBTQ+, des salles de bains non sexistes et des pancartes Black Lives Matter, mon café glacé était livré dans un gobelet en plastique avec une paille en plastique. À Cleveland, où vivent mes parents, c’est la même histoire : des contenants en plastique, des ustensiles en plastique emballés dans du plastique, des gobelets en plastique, des pailles en plastique dans leurs emballages en plastique et, dans les épiceries, des sacs en plastique pour les produits, qui étaient ensuite automatiquement emballés deux fois dans du plastique. aux caisses.

Un restaurant McDonald’s à New York. Photographie : Patti McConville/Alay

Est-ce la différence transatlantique de conscience écologique ou l’attraction de différentes normes culturelles ? Après tout, les États-Unis sont le pays qui a été le pionnier de la société de restauration rapide jetable dans les années 1950, puis qui l’a exportée ailleurs. La France s’est largement tournée vers la restauration rapide (en fait, elle possède l’un des le plus grand nombre de McDonald’s par habitant), mais montre qu’une société convertie au « confort » à usage unique peut s’adapter lorsque les changements politiques et législatifs l’exigent.

Trop de focalisation sur le comportement individuel vertueux est clairement déplacée. Cela détourne l’attention de l’industrie et permet aux entreprises et aux gouvernements polluants d’externaliser la responsabilité du changement systémique à grande échelle. Et un changement systémique à grande échelle est exactement ce que l’interdiction des plastiques à usage unique imposée par l’UE en 2021 est en train de réaliser, en intervenant au niveau des producteurs d’une manière qui a eu un effet visible au niveau national – et international.

De retour en Europe, le message a été martelé lors d’une visite au Musée d’art, d’architecture et de technologie (MAAT) de Lisbonne, qui a récemment accueilli une exposition sur les plastiques. «L’industrie a été très secouée par la directive européenne sur les plastiques», explique Anniina Koivu, professeur de matériaux et de design à l’Ecal de Lausanne et commissaire de Plastique : refaire notre monde. Elle m’a dit que la législation a accéléré l’intérêt des entreprises pour la conception d’alternatives aux plastiques et pour le financement disponible pour la mise à l’échelle de prototypes prometteurs – tels que la refonte de vêtements médicaux par un étudiant et la conception de couches entièrement biodégradables par un autre étudiant.

Bouteilles en plastique dans un centre de recyclage à l’extérieur de Pékin, Chine, 2015. Photographie : Fred Dufour/AFP/Getty Images

Cela s’explique en partie par le fait que la directive européenne incluait des critères de conception d’emballages écologiques et des exigences REP, ainsi que son élément le plus visible : l’interdiction des articles à usage unique tels que les mégots de cigarettes, les pailles, les capsules de bouteilles, les couverts, les lingettes humides, les récipients alimentaires et certains types d’engins de pêche.

Une UE analyse d’impact de la directive qu’une interdiction de certains articles, associée à une réglementation renforcée en matière de REP, à des changements dans la conception des produits et à des incitations pour les pêcheurs à retourner les articles usagés, pourraient réduire de 50 % les déchets plastiques à usage unique dans l’environnement marin. Un autre résultat est que la capacité de recyclage des déchets plastiques dans l’UE a augmenté de plus de 13%ce qui est particulièrement crucial après que la Chine, auparavant une destination clé pour les déchets mondiaux, a cessé d’accepter des matières recyclables de l’étranger en 2017. (En Europe, 30% de déchets plastiques est recyclé, alors qu’en Chine, ce chiffre est environ 17% et aux États-Unis juste 5%.)

L’attention mondiale en matière d’environnement se porte – à juste titre – sur les émissions de carbone, mais la crise est double et interdépendante, impliquant à la fois le changement climatique et la perte de biodiversité. Parfois les calculs d’émissions (ce qui émet le plus de CO2, les plastiques ou leurs alternatives?) peut être complexe, voire insoluble. Mais les plastiques sont extrêmement destructeurs de la biodiversité, en particulier écosystèmes marins fragiles qui sont déjà sous pression en raison de la hausse des températures.

Il s’agit d’un problème mondial, et pas seulement européen : l’Asie produit un peu plus de la moitié des plastiques du monde et est au centre de la pollution plastique marine. Mais en s’attaquant à sa propre contribution au problème, l’UE peut utiliser son pouvoir de marché pour exercer un mélange de coercition et d’influence sur les entreprises mondiales et leurs partenaires commerciaux. Par exemple, malgré le Brexit, l’Angleterre étendra le mois prochain son interdiction des plastiques à usage unique. Peut-être même aux États-Unis, la culture du jetable peut-elle être définitivement jetée dans la poubelle de recyclage.