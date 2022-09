Le Premier ministre hongrois affirme que son pays ne connaîtra aucune pénurie de carburant, malgré la crise énergétique en Europe

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a imputé le déficit énergétique de l’Europe aux bureaucrates et aux écologistes, affirmant que son propre pays était protégé de la crise.

« Si on veut aller au fond des problèmes, on aboutit toujours au même endroit : la question de l’énergie. Et la situation est que l’Europe est à court d’énergie », Orban a écrit dans un post Facebook samedi.

Le premier ministre a imputé la situation à “les écolos fondamentalistes et les bureaucrates” en jouant “jeux géopolitiques” prétendant que l’Europe refuse d’utiliser “différentes sources d’énergie” pour “Raisons politiques,” faire grimper le coût de la vie et nuire aux industries européennes.

“Il y a peu de continents dans une situation aussi difficile que la nôtre, mais seul notre continent rend sa propre vie beaucoup plus difficile”, dit Orban, s’engageant à tout faire “nécessaire à la patrie”.

Nous ne manquerons pas d’énergie. Ce n’est pas une prédiction, c’est un constat. Il y aura du gaz en Hongrie et suffisamment d’électricité.















Fin août, la Hongrie a conclu un accord avec le géant russe de l’énergie Gazprom pour des approvisionnements supplémentaires en gaz naturel, pompé via la Serbie. La Hongrie est l’un des rares États membres de l’UE à se conformer à l’exigence de paiement en roubles de Moscou pour les livraisons de gaz.

Cependant, Budapest s’efforce également de réduire sa consommation d’énergie. Plus tôt cette semaine, le gouvernement a introduit un plafond de température de 18 degrés Celsius dans toutes les institutions publiques du pays. Les autorités ont également institué une réduction obligatoire de la consommation de gaz pour les institutions de l’État, à l’exception des hôpitaux et des logements sociaux.

La Hongrie a critiqué à plusieurs reprises les sanctions de l’UE contre la Russie introduites à la suite du conflit en Ukraine. Budapest fait valoir que les restrictions n’ont pas produit le résultat escompté, tout en perturbant l’approvisionnement en gaz naturel du bloc et en envoyant les prix de l’énergie à des niveaux sans précédent.