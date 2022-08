L’Europe en manque d’énergie est sur le point d’apprendre la valeur de l’amitié de Washington

Le secrétaire américain à l’énergie fait pression sur les raffineurs pour qu’ils cessent d’exporter plus de carburant vers des alliés européens dans le besoin

Il semble que ce soit au tour de l’Europe de savoir ce que valent les promesses de Washington. (Alerte spoiler : pas grand-chose.) Dans une lettre que le comité de rédaction du Wall Street Journal a qualifiée d’« intimidation », la secrétaire américaine à l’Énergie, Jennifer Granholm, exige que les principales sociétés de raffinage énergétique du pays s’abstiennent d’augmenter leurs exportations de carburant à un moment où les alliés de l’Amérique en L’Europe en a grand besoin. “Compte tenu du niveau historique des exportations américaines de produits raffinés, je vous exhorte à nouveau à vous concentrer à court terme sur la constitution de stocks aux États-Unis, plutôt que de vendre les stocks actuels et d’augmenter encore les exportations”, Granholm a écrit, citant “Des niveaux de stocks historiquement bas d’essence et de diesel dans certaines parties du pays.” En d’autres termes, l’Amérique d’abord. Qui est surpris ? L’Europe ne devrait certainement pas l’être – malgré ce qu’elle a pu être amenée à croire.

La position de Granholm est bien loin de la déclaration conjointe publiée par l’UE et la Maison Blanche le 27 juin, citant la coopération dans “Travailler ensemble pour trouver des moyens de réduire davantage les revenus énergétiques de la Russie dans les mois à venir.” Les alliés occidentaux prétendaient “des progrès importants vers la réduction de la dépendance de l’Union européenne vis-à-vis des combustibles fossiles russes en diminuant la demande de gaz naturel, en coopérant sur les technologies d’efficacité énergétique et en diversifiant les approvisionnements énergétiques.”

Où est cette coopération maintenant ? La vérité est que les États-Unis n’ont tout simplement pas l’infrastructure et la capacité de répondre aux besoins massifs de l’Europe, et font face à une pression environnementale chez eux qui complique leur construction. C’est le même raisonnement qui a empêché le premier ministre canadien Justin Trudeau de promettre du gaz naturel liquéfié canadien au chancelier allemand Olaf Scholz lors de sa visite à Ottawa au début du mois.

La Maison Blanche a déclaré qu’il était « s’associer pour diversifier l’approvisionnement énergétique de l’Europe » et cela “les États-Unis et d’autres producteurs ont intensifié.” Sauf que maintenant, le secrétaire américain à l’énergie dit aux fournisseurs d’énergie américains de se cacher derrière le canapé et de faire semblant de ne pas être chez eux alors que l’UE court partout dans le monde en frappant frénétiquement aux portes.

Il est compréhensible que le président américain Joe Biden et les démocrates veillent à leurs propres intérêts politiques avant les élections de mi-mandat de novembre. Ils ne voudraient certainement pas risquer une pénurie de carburant à la maison qui pourrait donner une victoire aux républicains.

Il est également loin d’être gênant pour Washington que Bruxelles se débatte sans son gaz russe bon marché. Bien avant le conflit ukrainien, Washington a sanctionné le gazoduc Nord Stream 2 alors qu’il était presque terminé et devait transporter du gaz russe en Europe via l’Allemagne. L’argument inquiétant de Washington était qu’il était mauvais pour l’Europe d’être si dépendante de la Russie pour son énergie. Ainsi, sous prétexte de protéger l’Europe d’elle-même, Washington a fait de son mieux pour étrangler le projet. Le résultat final, bien sûr, est une Europe moins viable économiquement, à l’avantage concurrentiel mondial de Washington.

Le gaz russe transitant par le gazoduc Nord Stream 1 est ce qui a fait de l’Allemagne le cœur économique de l’Union européenne – et, par extension, a permis à l’UE de rivaliser à l’échelle mondiale avec Washington. Le recours à ce système n’a jamais été un problème pour l’UE jusqu’à présent. Et ce n’est un problème que maintenant parce que l’UE s’est unilatéralement coupée de son propre approvisionnement et essaie maintenant de le faire passer pour la faute du président russe Vladimir Poutine. Blâmer Poutine et convaincre les Européens que tout est de la faute de la Russie est à peu près la seule chance qu’ont les responsables européens de détourner l’indignation publique d’eux-mêmes au milieu de factures énergétiques record, de pénuries, de pannes d’électricité, de rationnement, de pénuries de fabrication et de désindustrialisation. Le fait de ne pas réussir à désamorcer cette bombe à retardement de colère pourrait signifier des troubles civils à la maison.

Ce n’est pas comme si les États membres de l’UE n’avaient pas d’options. La Hongrie a prouvé qu’il est tout à fait possible de rejeter les sanctions énergétiques anti-russes lorsqu’elles sont jugées contraires aux meilleurs intérêts de son propre peuple et de son industrie. Non seulement la Hongrie a conclu de nouveaux accords énergétiques avec la Russie depuis le début du conflit, mais elle a également donné son feu vert à la construction de nouveaux réacteurs nucléaires qui seront construits par la Russie.

La Hongrie a montré le courage de se sauver, tandis que le reste de l’UE impose un plus grand contrôle sur la consommation d’énergie de ses citoyens tout en leur disant de se préparer à l’austérité. Comme une grande partie du monde l’a déjà appris, lorsque l’Amérique promet un avenir meilleur après avoir détruit ce qui existait auparavant, l’Europe est sur le point d’être la grande perdante dans tout cela. Washington est toujours à la recherche de ses propres intérêts, d’abord et avant tout, comme le confirme la lettre de Granholm. L’UE devrait envisager de faire de même avant qu’il ne soit trop tard.