L’Europe du Nord fait face à des perturbations généralisées alors que la tempête Hans déclenche de fortes pluies et des vents violents

Après les ravages causés par la tempête Hans, les autorités norvégiennes et d’autres pays d’Europe du Nord ont émis des avertissements pour « pluies extrêmement fortes », aggravant la situation déjà désastreuse.

La tempête Hans a fait des morts, d’importants dégâts matériels et des perturbations généralisées dans des pays comme la Norvège, le Danemark, la Suède, la Lituanie, la Finlande, l’Estonie et la Lettonie.

Les conséquences de la tempête Hans mettent en évidence le besoin critique de précautions et de préparation face aux défis posés par les événements météorologiques extrêmes dans plusieurs pays d’Europe du Nord.

Les autorités norvégiennes ont averti mardi de se préparer à des « pluies extrêmement fortes » après que la tempête Hans ait fait deux morts, arraché des toits et bouleversé la vie estivale dans le nord de l’Europe.

Des vents violents ont continué de frapper la région avec des pluies, provoquant une longue liste de perturbations en Norvège, au Danemark, en Suède, en Lituanie, en Finlande, en Estonie et en Lettonie. Des ferries ont été annulés, des vols ont été retardés, des routes et des rues ont été inondées, des arbres ont été déracinés, des personnes ont été blessées par des chutes de branches et des milliers de personnes sont restées sans électricité mardi.

À Oslo, les responsables ont exhorté les gens à travailler à domicile. Sur son site Internet, la Direction norvégienne des ressources en eau et de l’énergie a mis en garde contre « des pluies extrêmement abondantes » dans le sud du pays, ajoutant que « le trafic inutile doit être évité ».

« Il s’agit d’une situation très grave qui peut entraîner des conséquences et des dommages considérables. Il y aura des inondations importantes, des dommages dus à l’érosion et des dommages causés par les inondations aux bâtiments et aux infrastructures », a-t-il déclaré en anglais sur son site Internet.

En Finlande, les autorités ont exhorté les gens à repenser s’il « est nécessaire de sortir » en mer, Ville Hukka, porte-parole du district des garde-côtes du golfe de Finlande, a été cité par le journal Hufvudstadsbladet.

SMHI, l’Institut météorologique et hydrologique suédois, a émis mardi un avertissement rouge pour certaines parties du centre de la Suède, signalant « de très grandes quantités de pluie provoquant des débits extrêmement élevés dans les ruisseaux et les fossés à plusieurs endroits ».

Les inondations et les glissements de terrain ont fermé des dizaines de routes dans le sud de la Norvège et la Suède voisine et des dizaines de personnes ont été évacuées. La police norvégienne a déclaré qu’au moins 119 personnes avaient été évacuées mardi midi. Il y a eu des rapports épars d’hélicoptères utilisés pour transporter des personnes hors des zones touchées.

L’Institut météorologique du Danemark, quant à lui, a signalé des vagues allant jusqu’à 26 pieds et des maisons de plage ont été vues emportées dans la mer du Nord.

Lundi, une femme de 50 ans a été tuée en Lituanie par la chute d’arbres près de la frontière lettone. Dans le centre de la Suède, un train a partiellement déraillé car le remblai sous les rails a été emporté. Trois personnes ont été légèrement blessées.

Lundi également en Lettonie, près de la frontière biélorusse, une deuxième personne est décédée lundi lorsqu’un arbre lui est tombé dessus, a indiqué la télévision lettone, ajoutant qu’il avait succombé à ses blessures. L’homme n’a pas été identifié davantage.

En Estonie, près de 10 000 personnes étaient privées d’électricité mardi matin, selon le Baltic News Service, principale agence de presse de la région.

Les autorités norvégiennes ont maintenu l’alerte météorologique extrême à son plus haut niveau dans le sud de la Norvège en raison de fortes pluies, de coulées de boue et d’inondations soudaines. Ils ont également envoyé des SMS en plusieurs langues étrangères, dont l’anglais, aux vacanciers avertissant du mauvais temps.

Le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre a qualifié la situation de « très grave », a déclaré lundi soir. « Nous voyons des inondations et des destructions. Il y a des raisons de s’attendre à ce que cela dure un jour de plus », a-t-il déclaré.

Les météorologues norvégiens ont déclaré que de la pluie pouvait être attendue sur le sud du pays jusqu’à mercredi.

« Prévoyez le fait que les routes pourraient être fermées et que l’électricité, le téléphone et Internet pourraient être perdus dans certaines parties du comté pendant des périodes », a déclaré la police norvégienne dans un communiqué.

Dans la ville suédoise d’Are, une station de ski, les routes et les rues ont été inondées. La rivière Susaback qui traverse Are, à quelque 531 miles de Stockholm, a traversé ses rives et inondé une grande partie du centre-ville.