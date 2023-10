COPENHAGUE, Danemark (AP) — Les autorités de toute l’Europe du Nord ont appelé à la vigilance vendredi alors que la région se préparait à de fortes pluies et à des vents violents venant de l’est alors qu’une violente tempête continuait de balayer.

Les vents violents devraient frapper plus durement la partie orientale de la péninsule danoise du Jutland et les îles danoises de la mer Baltique. Mais les îles britanniques, le sud de la Suède, le nord de l’Allemagne et certaines parties de la Norvège sont également sur la trajectoire de la tempête, baptisée Babet par le météorologue britannique, le Met Office.

« Ce sera probablement une sorte d’événement historique », a déclaré Hans Peter Wandler, de l’Institut météorologique danois, au quotidien Ekstra Bladet. « Mais nous devrons attendre que ce soit terminé pour voir si ce sera un événement sur deux ans ou sur 100 ans. »

Jeudi, les autorités britanniques ont émis une rare alerte rouge – le niveau d’avertissement météorologique le plus élevé – pour certaines parties de l’Écosse, prévoyant des « pluies exceptionnelles » dans les deux jours suivants qui devraient provoquer d’importantes inondations et « un danger pour la vie dû à des écoulements rapides ou à des inondations ». eaux de crue profondes. La dernière alerte rouge au Royaume-Uni a été émise en 2020.

Cela pourrait probablement apporter plus d’un mois de pluie dans les régions les plus touchées d’Écosse, où des centaines de personnes ont été évacuées de leurs maisons et où les écoles ont été fermées jeudi.

La police du sud du Danemark – la région danoise qui devrait être la plus touchée – a déclaré qu’un certain nombre de tronçons routiers dans les zones basses avaient été inondés et que quelques arbres étaient également tombés.

Citant l’Institut météorologique danois qui a émis un avertissement de « temps très dangereux » – le plus élevé – la police du sud du Danemark a déclaré que le niveau de l’eau continuerait à monter. Le niveau de la mer dans certaines parties des eaux intérieures danoises devrait augmenter jusqu’à 240 centimètres (7,9 pieds) au-dessus de la normale.

En Suède voisine, les météorologues ont mis en garde contre le risque d’inondations importantes qui pourraient limiter l’accès aux routes et aux voies ferrées le long des côtes sud du pays scandinave. Les niveaux d’eau devraient recommencer à baisser samedi matin, ont indiqué les météorologues suédois.

Un pont près de la deuxième plus grande ville de Norvège a été fermé pour des raisons de protection, a indiqué le journal Bergens Tidende. Les ferries traversant la région ont été annulés et le trafic aérien a été entravé, avec des retards et quelques annulations.

