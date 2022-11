L’Europe du Nord a déjà réduit les importations de pétrole russe de 90 %, 2 semaines avant l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’UE

Les expéditions de brut de la Russie vers l’Europe du Nord ont chuté de 92 % au cours des quatre semaines précédant le 18 novembre, par rapport à février.

C’est un énorme changement par rapport à 2021, lorsque l’Allemagne, les Pays-Bas et la Pologne étaient les principaux importateurs européens de pétrole russe.

Les recettes des droits de douane sur le pétrole brut de la Russie sont également tombées à leur plus bas niveau depuis février.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

UN Interdiction de l’Union européenne sur la plupart du pétrole brut russe entre en vigueur dans seulement deux semaines, ce qui signifie que le bloc est sur le point de perdre son premier fournisseur de pétrole brut.

Même ainsi, les importateurs ont déjà commencé à réduire leur dépendance vis-à-vis de l’approvisionnement énergétique russe – son marché clé, l’Europe du Nord, a déjà réduit de plus de 90% les importations de pétrole russe par voie maritime, selon Analyse Bloomberg sur la base des données de suivi des navires.

La Russie n’a exporté que 95 000 barils de pétrole brut par jour vers Rotterdam aux Pays-Bas, au cours des quatre semaines précédant le 18 novembre. C’est une baisse de 92 % par rapport à environ 1,2 million de barils par jour début février – avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine – selon Bloomberg. Le principal port de commerce néerlandais a été la seule destination de livraison de pétrole brut de la Russie en Europe du Nord pour une neuvième semaine consécutive, selon Bloomberg.

C’est important, car les nations d’Europe du Nord Allemagne, Pays-Bas et Pologne étaient les principaux importateurs européens de pétrole russe en 2021.

Bien que le pétrole brut du pipeline de la Russie à l’UE soit exempté de l’interdiction du 5 décembre, il représentait à peu près un tiers de toutes les exportations russes de pétrole brut vers l’UE l’année dernière. L’UE était le plus grand marché énergétique de la Russie.

La chute des livraisons de brut par voie maritime vers l’Europe du Nord a fait chuter les exportations totales de la Russie par voie maritime à un creux de neuf semaines de 2,67 millions de barils par jour au cours de la semaine précédant le 18 novembre, selon Bloomberg.

Cela a touché le coffre de guerre de Moscou, alors que les revenus pétroliers provenant des droits d’exportation de brut sont tombés à une moyenne hebdomadaire de 127 millions de dollars – son niveau le plus bas depuis février, selon Bloomberg.

La Russie cherche à vendre du pétrole invendu à l’Asie

La Russie devrait voir 1,1 million de barils de brut invendus par jour après l’entrée en vigueur de l’interdiction d’importation de l’UE, selon le Agence internationale de l’énergie dit mardi dernier.

Pour combler le déficit, La Russie exporte beaucoup plus de brut vers l’Asie, y compris vers l’Inde et la Chine. En octobre, Russie a dépassé l’Arabie saoudite et l’Irak pour devenir le premier fournisseur de pétrole de l’Inde. Les importations de brut russe vers la Chine ont également grimpé de 22 % en glissement annuel en Septembre.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen Raconté Reuter le 11 novembre, elle n’était pas trop inquiète des achats de brut russe par l’Inde et la Chine, car le G7 est sur le point d’introduire un plafond de prix pour le pétrole russe. Celle-ci devrait également entrer en vigueur le 5 décembre.

Le G7 compte sur le plafonnement des prix pour toucher les revenus pétroliers de la Russie, même si la demande de carburant persiste.

La Russie, cependant, semble défier le plafond des prix du G7. Alexander Novak, vice-Premier ministre du pays, a déclaré lundi qu’il ne vendrait pas de pétrole à ceux qui imposent la mesure sur ses exportations, Interfax rapporté lundi.

Au lieu de cela, il vendra ses produits à des “partenaires orientés vers le marché” ou réduira sa production de pétrole, a déclaré Novak, selon l’agence de presse.

La référence américaine West Texas Intermediate s’est établie en baisse de 0,44% à 79,73 $ le baril lundi, tandis que les contrats à terme de référence internationaux sur le Brent étaient en hausse de 0,54% à 87,92 $ le baril à 00h46 HNE mardi.