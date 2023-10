L’Europe donne 24 heures à Zuckerberg pour répondre à la désinformation entre Israël et le Hamas

En vertu de la nouvelle loi sur les services numériques de l’UE, Meta est responsable de la surveillance et de la suppression contenu illégal comme les contenus terroristes ou les discours de haine illégaux. L’entreprise doit également détailler ses protocoles pour ce faire. Le non-respect de la réglementation européenne concernant les contenus illégaux pourrait entraîner des amendes équivalant à 6 % du chiffre d’affaires annuel d’une entreprise.

Breton, commissaire européen au marché intérieur, a déclaré que l’Union européenne avait constaté une augmentation des contenus illégaux et de la désinformation sur « certaines plateformes » suite à l’attaque du Hamas contre Israël. Meta possède des plateformes de médias sociaux populaires comme Instagram et Facebook, ainsi que Threads, le concurrent de la société pour X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Le régulateur européen Thierry Breton a partagé un lettre à Méta Le PDG Mark Zuckerberg a exhorté mercredi le milliardaire à être « vigilant » quant à la suppression de la désinformation sur les plateformes de son entreprise. pendant le conflit en cours entre Israël et le Hamas et avant les prochaines élections.

« Je vous invite de toute urgence à vous assurer que vos systèmes sont efficaces », écrit Breton dans la lettre, demandant à Zuckerberg de répondre dans les prochaines 24 heures.

« Après les attaques terroristes du Hamas contre Israël samedi, nous avons rapidement établi un centre d’opérations spéciales doté d’experts, dont des experts parlant couramment l’hébreu et l’arabe, pour surveiller de près et répondre à cette situation en évolution rapide », a déclaré un porte-parole de Meta à CNBC. « Nos équipes travaillent 24 heures sur 24 pour assurer la sécurité de nos plateformes, prendre des mesures contre les contenus qui enfreignent nos politiques ou la loi locale, et se coordonner avec des vérificateurs de faits tiers dans la région pour limiter la propagation de la désinformation. Nous poursuivrons ce travail. à mesure que ce conflit se déroule.

Breton a partagé mardi une lettre similaire adressée à Elon Musk, le propriétaire de X, qui comprenait un avertissement sévère pour Musk. Breton a écrit que son bureau avait des « indications » selon lesquelles des groupes diffusaient sur la plateforme des informations erronées et des contenus « violents et terroristes » sur le conflit Israël-Hamas.

La lettre à Musk est intervenue après que de nombreux chercheurs, organismes de presse et autres groupes ont documenté une augmentation de contenus trompeurs, faux et douteux sur X qui ont contribué à la confusion sur les événements.