L’Europe donne 24 heures à Musk pour répondre à la désinformation sur la guerre entre Israël et le Hamas sur X

Un régulateur européen a lancé à Elon Musk un sévère avertissement concernant la propagation de contenus illégaux et de désinformation sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, dans le contexte du conflit Israël-Hamas. Le non-respect de la réglementation européenne concernant les contenus illégaux pourrait entraîner des amendes équivalant à 6 % du chiffre d’affaires annuel d’une entreprise.

Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, a déclaré mardi dans une lettre adressée à Musk que son bureau avait des « indications » selon lesquelles des groupes diffusent de la désinformation et des contenus « violents et terroristes » sur X, et a exhorté le milliardaire à réagir dans un délai raisonnable. Période de 24 heures.

Cette lettre intervient après que de nombreux chercheurs, organismes de presse et autres groupes ont documenté une augmentation de contenus trompeurs, faux et douteux sur X, créant une confusion sur le conflit actuel.

Breton a partagé sa lettre via un X posteen taguant le pseudo de Musk et en incluant un hashtag faisant référence à la loi sur les services numériques, la législation récemment promulguée par la Commission européenne – le bras exécutif de l’Union européenne – qui oblige les plateformes comptant plus de 45 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans l’UE à surveiller et supprimez les contenus illégaux et détaillez leurs protocoles pour ce faire.

Il a rappelé à Musk dans la lettre que le DSA « fixe des obligations très précises concernant la modération du contenu » et que X doit « être très transparent et clair sur le contenu autorisé selon vos conditions et appliquer systématiquement et avec diligence vos propres politiques ».