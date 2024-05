L’Europe doit se préparer à la « certitude » d’une pandémie de grippe, car le Covid « ne sera pas le dernier de notre vie » – World News

Les nations européennes doivent se préparer en raison du « risque élevé » d’une pandémie de grippe, selon un haut responsable de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

La directrice par intérim de la préparation à une pandémie, le Dr Maria Van Kerkhove, a déclaré qu’il était « certain » qu’une menace de grippe balaiera le continent « au cours de notre vie », ajoutant que le Covid-19 n’était pas la dernière pandémie à laquelle l’Europe devait faire face. S’exprimant sur le podcast de l’OMS La santé en Europe, elle a déclaré que la menace future pourrait provoquer un carnage sans précédent.









Cependant, l’épidémiologiste respecté a déclaré que si le monde utilisait les leçons apprises pendant le Covid-10, il « n’était pas nécessaire que la situation soit aussi grave qu’elle l’était ». Elle a expliqué : « Pour moi, la grippe est une certitude car elle est très répandue. Elle a infecté de nombreuses espèces différentes. Nous avons la grippe aviaire et les possibilités de réassortiment [genetic changes to a virus that allow it to jump between species]les risques de pandémie du virus de la grippe sont élevés.

« C’est pourquoi nous avons tout un système en place pour nous préparer à cela. Le défi est de savoir si nous verrons une autre pandémie de coronavirus ? Étant donné que le SRAS-CoV-2 a provoqué une pandémie, c’est certainement une opportunité. La question « Est-ce que nous verrons une pandémie d’arbovirus? » La classe des arbovirus regroupe les infections transmises par la piqûre d’un insecte porteur de l’infection. Elle a ajouté : « Je ne dis pas cela pour effrayer les gens qui écoutent ça, mais pour nous, c’est quelque chose auquel nous devons nous préparer.

« Nous devons donc sortir des sentiers battus. Nous préparer vraiment aux menaces connues, mais aussi sortir des sentiers battus pour quelque chose de différent, peut-être d’origine hydrique ou autre. Donc pour moi, les pandémies, malheureusement, font partie de ce que nous que nous affronterons au cours de notre vie. Je ne crois pas que ce sera la dernière pandémie à laquelle nous serons confrontés de notre vivant. »





Les scientifiques ont longtemps supposé que la grippe aviaire serait le candidat le plus probable pour déclencher une pandémie en raison de sa menace de recombinaison, lorsque deux virus fusionnent pour créer une souche hybride. D’autres disent qu’il pourrait s’agir de la maladie X – un agent pathogène hypothétique et encore inconnu – qui proviendrait d’une transmission bactérienne ou virale de l’animal à l’homme.

Cela survient alors que l’OMS a déploré l’échec des dirigeants mondiaux à se mettre d’accord sur un plan de réponse mondial à une future pandémie. Après que la COVID-19 ait déclenché des confinements autrefois impensables, bouleversé les économies et tué des millions de personnes, les dirigeants de l’Organisation mondiale de la santé et du monde entier se sont engagés à faire mieux à l’avenir. En 2021, les pays membres ont demandé à l’agence de santé des Nations Unies de superviser les négociations pour déterminer comment le monde pourrait mieux partager les ressources rares et empêcher les futurs virus de se propager à l’échelle mondiale.

Vendredi, Roland Driece, coprésident du conseil de négociation de l’accord de l’OMS, a reconnu que les pays étaient incapables de proposer un projet. L’OMS espérait qu’un projet final de traité pourrait être adopté lors de sa réunion annuelle des ministres de la Santé qui débute lundi à Genève. « Nous ne sommes pas là où nous espérions être lorsque nous avons lancé ce processus », a-t-il déclaré, ajoutant que la finalisation d’un accord international sur la manière de répondre à une pandémie était essentielle « pour le bien de l’humanité ».