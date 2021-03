L’Europe doit réaliser une décarbonisation à un rythme trois fois plus rapide que ce qui a été réalisé à ce jour si elle veut atteindre son ambition d’émissions nettes nulles d’ici 2050, a montré un nouveau rapport.

Le nouveau rapport du CERRE sur «Le couplage électricité et gaz dans une économie décarbonée» publié avant le paquet Fit for 55 de la Commission européenne, dévoile les résultats d’un modèle unique d’optimisation du système énergétique de pointe, offrant quatre scénarios différents pour atteindre un net zéro émission en 2050. Il fournit également une liste complète de recommandations réglementaires et politiques pour soutenir un nouveau cadre de couplage sectoriel aux niveaux national et européen.

«Nous avons remodelé les scénarios 1.5 TECH et COMBO de la Commission européenne et les avons poussés plus loin avec deux autres cas extrêmes. Notre conclusion est simple: les marchés uniques européens de l’électricité, du méthane, de l’hydrogène et du carbone sont essentiels pour exploiter pleinement le couplage sectoriel dans la poursuite du zéro net », a déclaré Chi Kong Chyong, qui a co-rédigé le rapport.

L’étude identifie également des politiques sans regret telles que le déploiement rapide des énergies renouvelables et l’électrification généralisée du chauffage et des transports en Europe.

Michael Pollitt, qui a également co-rédigé le rapport, a noté que l’étude étend l’importance de certaines politiques importantes déjà abordées par la Commission européenne: atteindre le zéro net nécessite toutes les formes de flexibilité actuellement identifiées. «Des câbles aux pipelines, des VE et des réseaux intelligents aux pompes à chaleur hybrides dans nos maisons, et des batteries avec panneaux solaires et parcs éoliens offshore au P2X et au stockage de gaz. C’est une tâche sans précédent pour les gouvernements qui devrait conduire à la fin de la réglementation du statu quo », a averti le professeur.

Selon le CERRE, le rapport contient plus de quarante recommandations politiques qui permettraient au couplage sectoriel d’aider les efforts de décarbonation à un rythme rapide. «Nous explorons et discutons des fondamentaux de la politique et de la réglementation existantes telles que la tarification du carbone, le rôle clé de l’électrification et de l’hydrogène, la réorganisation du système gazier et les options pour financer le couplage sectoriel. Nos recommandations représentent à la fois des perturbations et des ajustements, mais dans l’ensemble, la masse des changements nécessaires pour permettre à toutes les technologies et à tous les marchés d’atteindre 2050 net zéro est significative », a conclu Pollitt.

Le rapport contribue à la stratégie d’intégration sectorielle de l’UE lancée l’année dernière et aux futures propositions réglementaires incluses dans le paquet Fit for 55 telles que la réforme de l’EU ETS, la révision de la directive sur les énergies renouvelables et un tout nouveau règlement pour promouvoir l’hydrogène, a déclaré CERRE, ajoutant que toutes les des mesures sont consacrées à l’accélération du rythme de la décarbonation conformément aux nouveaux objectifs climatiques à l’horizon 2030 et à l’objectif net zéro 2050.