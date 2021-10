L’Europe doit commencer à penser plus comme les États-Unis en matière de sécurité, selon l’ancien vice-chancelier allemand

L’UE est un groupe de 27 nations, où les pouvoirs sont répartis au niveau national et au niveau de l’UE au sens large. En matière de sécurité et de défense, tout comme pour la santé et la politique fiscale, les décisions sont toujours prises par les gouvernements nationaux.

Les tensions entre l’Europe et les États-Unis ont suscité des appels au sein de l’UE pour une politique de défense plus forte, moins dépendante des États-Unis.

L’UE s’est livrée à un exercice d’introspection depuis le retrait des troupes américaines et alliées d’Afghanistan en août. Peu de temps après, l’Australie a annulé un accord sous-marin avec la France en septembre et a annoncé un partenariat avec les États-Unis à la place. Les responsables français et européens ont qualifié cet accord de « coup de poignard dans le dos ».

En outre, l’UE n’a jusqu’à présent pas ressenti le besoin d’avoir une coordination forte dans ce domaine étant donné que la plupart de ses membres sont représentés au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, une alliance de sécurité.

« Les Européens doivent de toute façon apprendre que le slogan de Joe Biden » L’Amérique est de retour « ne signifie pas que la vieille Amérique est de retour, qui représente l’intérêt européen international depuis plus de 70 ans », a déclaré Gabriel.

L’administration de Biden s’est particulièrement concentrée sur la Chine en matière de politique étrangère. Des déclarations au niveau du G-7 et de l’OTAN l’ont démontré.

« Les États-Unis veulent un rôle de premier plan dans la défense des démocraties contre l’avènement de régimes autoritaires, mais ils seront beaucoup plus concentrés sur la région indo-pacifique et l’alliance transatlantique aura beaucoup de choses à faire – mais le plus petit des [them] tout est Atlantique », a-t-il ajouté.

Ce repositionnement géopolitique des États-Unis ouvre cependant des opportunités pour l’Union européenne de renforcer son rôle ailleurs.

« L’Europe doit réfléchir à la manière dont le vide sera comblé [now] que les États-Unis laissent derrière eux dans le sud de la Méditerranée, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Pour le moment, le vide n’est comblé que par les pays autoritaires, la Turquie, la Russie, l’Iran et [United] Les Émirats arabes unis – même la Chine, veulent tous étendre leur influence dans la région. Les seuls qui n’ont pas grand-chose à dire sont les Européens », a déclaré Gabriel.

Il pense que l’UE n’a pas besoin de devenir militairement active mais a besoin « d’une politique de sécurité et de défense commune ».