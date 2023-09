L’Europe dispose d’un plan crédible pour atteindre ses objectifs en matière de qualité de l’air, déclare un haut législateur européen, après les révélations sur la pollution toxique – en direct

Depuis 2h 02h57 HAE Le projet européen est crédible, selon un haut législateur européen L’Europe dispose d’un « plan crédible » pour atteindre de nouveaux objectifs en matière de qualité de l’air, a déclaré Pascal Canfinprésident de la commission de l’environnement du Parlement européen. Le parlementaire français, membre du groupe centriste Renew Europe, a déclaré cette semaine au Guardian qu’il existe des plans en place pour lutter contre ce qu’il a décrit comme les trois principaux facteurs de pollution de l’air : le trafic routier, le charbon et l’azote. La semaine dernière, le Parlement européen a appelé à une limite plus stricte d’ici 2035 pour plusieurs polluants. Le comité de Canfin avait initialement voté en faveur des limites pour 2030, mais le calendrier a été modifié en raison de l’opposition des politiciens de droite. « Nous aurions facilement soutenu l’objectif de 2030 en plénière, mais nous savions que nous aurions perdu parce que certains considéraient que c’était trop tôt », a déclaré Canfin. « Nous avons déposé un amendement pour reporter de 2030 à 2035 afin de maintenir l’objectif de l’OMS d’un point de vue politique. » « Personnellement, j’aurais pu être plus ambitieux, mais cela ne sert à rien d’être ambitieux et de perdre », a-t-il déclaré, ajoutant que la position du Parlement est toujours « bien meilleure que la proposition de la commission et la situation actuelle ».



Les évènements clés

Afficher uniquement les événements clés Veuillez activer JavaScript pour utiliser cette fonctionnalité

il y a 11 minutes 04h49 ​​HAE Rai News a signalé sur l’enquête du Guardian sur la qualité de l’air en Europe, qui a révélé que 98 % des Européens respirent un air pollué extrêmement nocif, responsable de 400 000 décès par an. Retrouvez l’histoire originale ici.



il y a 47 mois 04.13 HAE « Pas de solution rapide » à la pollution de l’air, déclare le ministre de Macédoine du Nord La Macédoine du Nord est le pays d’Europe le plus touché en termes de niveaux dangereux de pollution atmosphérique, selon une enquête du Guardian publiée cette semaine. Mais Kaja Choukovale ministre de l’Environnement de la Macédoine du Nord, a déclaré que « la pollution de l’air est un problème sur lequel nous travaillons en permanence et pour lequel il n’existe pas de solution rapide ». Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, Shukova a déclaré que son ministère crée des politiques conformes aux normes européennes et mondiales. « Ce qui est important », a écrit le ministre, « c’est le soutien et le renforcement des capacités locales des communes ». « Grâce à nos programmes d’investissement, nous avons jusqu’à présent soutenu financièrement la création de 10 plans de lutte contre la pollution de l’air pour 10 villes/municipalités qui ont montré le niveau de pollution de l’air le plus élevé au cours des dernières années », a-t-elle déclaré. La Macédoine du Nord, a noté Shukova, « travaille sur la gazéification, change les méthodes de chauffage par des méthodes plus écologiques dans les institutions publiques et étatiques, et bien sûr sur le fonctionnement du système de surveillance de l’État pour la qualité de l’air ambiant ».

Mis à jour à 04h42 HAE

il y a 2 heures 26h03 HAE Ajit Niranjan Les collines qui entourent Skopje assurent la sécurité des citoyens lorsque le smog s’épaissit, mais elles emprisonnent également les toxines qui font de son air l’un des plus menaçants de toutes les villes d’Europe. Les montagnes sont la seule issue de secours, explique Katarina, une comptable de 33 ans, alors qu’elle rentre chez elle après une randonnée nocturne. « Je portais un masque contre la pollution de l’air avant Covid. » Un carburant sale, une mauvaise conception et un terrain difficile étouffent depuis des décennies la capitale de la Macédoine du Nord. La ville est située dans une vallée où des usines vieillissantes côtoient des habitations et des bureaux. En hiver, lorsque les gens alimentent les poêles avec des déchets de bois et des déchets, l’air chaud s’élève pour rencontrer l’air froid et lourd des montagnes, formant un couvercle qui emprisonne la pollution près du sol. Les nuages ​​durent des jours si le vent ne souffle pas. « Cela a la sensation et le goût de plastique brûlé », explique Dragana Gjurcinoska, une responsable événementielle de 29 ans à l’hôtel Panoramika, au pied de la montagne Vodno. Skopje abrite trois des districts les plus pollués du continent, a révélé une analyse du Guardian basée sur la modélisation des données européennes sur la qualité de l’air. Lire l’histoire complète ici.



il y a 2 heures 02h57 HAE Le projet européen est crédible, selon un haut législateur européen L’Europe dispose d’un « plan crédible » pour atteindre de nouveaux objectifs en matière de qualité de l’air, a déclaré Pascal Canfinprésident de la commission de l’environnement du Parlement européen. Le parlementaire français, membre du groupe centriste Renew Europe, a déclaré cette semaine au Guardian qu’il existe des plans en place pour lutter contre ce qu’il a décrit comme les trois principaux facteurs de pollution de l’air : le trafic routier, le charbon et l’azote. La semaine dernière, le Parlement européen a appelé à une limite plus stricte d’ici 2035 pour plusieurs polluants. Le comité de Canfin avait initialement voté en faveur des limites pour 2030, mais le calendrier a été modifié en raison de l’opposition des politiciens de droite. « Nous aurions facilement soutenu l’objectif de 2030 en plénière, mais nous savions que nous aurions perdu parce que certains considéraient que c’était trop tôt », a déclaré Canfin. « Nous avons déposé un amendement pour reporter de 2030 à 2035 afin de maintenir l’objectif de l’OMS d’un point de vue politique. » « Personnellement, j’aurais pu être plus ambitieux, mais cela ne sert à rien d’être ambitieux et de perdre », a-t-il déclaré, ajoutant que la position du Parlement est toujours « bien meilleure que la proposition de la commission et la situation actuelle ».



il y a 2 heures 02h41 HAE Tout le monde ne peut pas être parfait, dit le ministre bulgare L’adaptation des normes européennes aux lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé sur la qualité de l’air « sera un débat difficile », a déclaré le ministre bulgare de l’Environnement. Julien Popov. S’adressant au Guardian, le ministre a déclaré qu’à son avis, « les normes devraient être fixées à des niveaux qui ne décourageront pas les pays à les atteindre ». Popov a fait valoir que les normes européennes et internationales devraient donner une « orientation » tandis que les pays et les municipalités devraient définir les leurs, qui pourraient varier. « Nous ne pouvons pas demander à tout le monde d’être absolument parfait », a déclaré le ministre bulgare, ajoutant : « Les normes doivent être fixées pour prévenir le danger ». Les normes européennes « pourraient être renforcées, mais elles sont adéquates », a-t-il déclaré. Selon Popov, la Bulgarie a fait des progrès ces dernières années. « Les choses vont de mieux en mieux », a-t-il déclaré. « Les normes de qualité de l’air sont raisonnablement bonnes », a-t-il déclaré. Mais, a-t-il ajouté : « cela ne suffit évidemment pas, car un air plus pur est meilleur ».

Mis à jour à 04h56 HAE