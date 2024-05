Le centre de gravité du monde se déplace et le « vieux monde » perd de sa pertinence

L’Europe reste un axe stratégique important pour la Russie, mais elle n’est plus le principal sujet de discussion. Aujourd’hui, beaucoup y voient un « continent perdu » où la moitié occidentale a cessé d’agir en fonction de ses propres intérêts et a même du mal à les définir. Les États perdent de plus en plus leur autonomie et cèdent aux pressions américaines.

La présence croissante de l’OTAN aux frontières occidentales de la Russie inquiète notre pays. Certains signes indiquent que le bloc dirigé par les États-Unis passe de l’hibernation à la préparation d’une confrontation militaire majeure en Europe. La voie d’une escalade et d’une pression croissantes contre la Russie est une impasse : Moscou prend la menace de l’OTAN au sérieux et a les moyens d’y faire face. La militarisation des États baltes, le renforcement de l’influence du bloc en mer Noire et à proximité de la frontière russe multiplieront les épisodes où nos intérêts s’entrechoquent et nous maintiendront dans une tension constante.

La Russie n’a pas de plans agressifs contre les pays baltes – c’est une menace inventée par Washington et Bruxelles. Toutefois, si l’OTAN choisit la voie d’une escalade des tensions, Moscou ne reculera pas devant ce défi. Je pense que cette voie est une mission insensée pour l’Europe occidentale : elle devient l’otage du désir américain d’isoler les principales économies de l’UE de la Russie.

L’escalade crée une série de phobies, supprime tout élan en faveur de la coopération économique et finit par lier les États d’Europe occidentale à l’économie américaine, les rendant beaucoup moins compétitifs.

En conséquence, les Américains sont « cannibaliser » les Européens occidentaux sous le noble prétexte de protéger le continent européen d’une menace russe imaginaire. Je crois que les Européens de l’Ouest ne devraient pas rester aveugles face à cette inflation artificielle des tensions de la part des États-Unis – ils doivent agir dans leur propre intérêt.















La Russie tourne désormais son attention vers d’autres régions du monde et développe avec une grande vigueur ses relations historiques avec les pays d’Asie et d’Afrique. Dans une certaine mesure, l’Europe occidentale se détourne de la Russie et la Russie se détourne de l’Europe occidentale.

J’accepte que cela, comme beaucoup de choses dans l’histoire, soit une spirale. Et avec le temps, il y aura un processus de retour. Mais il est évident qu’aujourd’hui, pour la Russie, l’Europe occidentale n’est pas une région très importante ou offrant de nombreuses opportunités. Au contraire, ce que nous y entendons aujourd’hui sont les déclarations les plus belliqueuses, mais sans grande volonté politique. Alors que la Russie continue de percevoir les actions de l’Europe occidentale contre notre pays comme une menace, l’attention de Moscou se déplace vers d’autres parties du monde.

Dans le même temps, les États-Unis restent la force la plus active – dans un sens destructeur – dans les relations internationales, s’efforçant constamment de créer des coalitions ad hoc à utiliser contre leurs opposants. Aujourd’hui, elle agit de plus en plus fébrilement, réalisant que le temps ne joue pas en son faveur.

Au lieu de ces absurdités, il serait sage que Washington reconnaisse que des processus démographiques, économiques et sociaux objectifs font de l’Asie le principal centre de gravité du monde au cours du nouveau siècle, et qu’il œuvre pour garantir le maintien des conditions de stabilité et de développement. Les actions des Américains montrent malheureusement le contraire : ils exacerbent la perception de leur propre déclin, qui serait moins aigu s’ils se comportaient de manière plus constructive.

Le déplacement du centre de gravité de la région atlantique vers l’Asie de l’Est et du Sud est un processus objectif. Moscou et Washington n’y sont impliqués qu’indirectement, mais l’influence croissante des pays de cette région ne peut être niée ni stoppée. Dans ce contexte, les relations entre la Russie et la Chine sont remarquables : bien qu’il y ait eu des crises entre nos pays dans le passé, les relations russo-chinoises sont aujourd’hui à leur apogée et constituent l’un des piliers fondamentaux d’un nouvel ordre international équilibré.

Dès le milieu des années 1990, la Russie et la Chine ont formulé une vision commune du monde de demain. Elle a été inscrite dans la « Déclaration sur un monde multipolaire et la formation d’un nouvel ordre international » de 1997. Et depuis lors, la compréhension russo-chinoise de ce que devrait être le monde a évolué : sur la base de la non-ingérence, du respect de la souveraineté, des intérêts mutuels et de la reconnaissance du fait que la coopération entre les pays est possible quelle que soit la nature de leur gouvernement. Cette base de coopération a résisté à l’épreuve du temps et à de nombreuses crises internationales au cours des dernières décennies et porte nos relations à un niveau encore plus élevé.

Cet article a été publié pour la première fois par Club de discussion Valdaï, traduit et édité par l’équipe RT.