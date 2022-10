L’Europe discrimine ses propres citoyens avec l’interdiction du hockey russe – politicien

Les nations restreignent les libertés de leurs joueurs de hockey en les punissant pour avoir joué en Russie, selon le député de la Douma Dmitry Svishchev

Les nations qui ont imposé des sanctions aux joueurs de hockey sur glace qui concourent en Russie sont coupables de discrimination et violent le droit à la liberté de choix, selon le député de la Douma russe Dmitry Svishchev.

Les autorités du hockey sur glace de plusieurs pays européens – dont la République tchèque, la Lettonie et la Suède – ont annoncé ces derniers mois que l’un de leurs joueurs qui apparaît dans la Ligue de hockey continentale (KHL) basée en Russie ne serait plus considéré pour l’équipe nationale. sélection.

Les restrictions ont été critiquées par le politicien russe Svishchev, qui est président de la commission de la Douma sur la culture physique et les sports.

« En fait, les autorités suédoises et tchèques restreignent les droits de leurs propres citoyens », Svishchev a déclaré mardi à TASS.

« Les sportifs se voient interdire d’exercer leurs activités professionnelles, ils restreignent leur liberté.

“Nous connaissons déjà des cas où certains pays qui nous sont hostiles refusent d’appeler des athlètes qui concourent en Russie dans leurs équipes nationales.

Lire la suite L’équipe de la LNH soutient les Russes dans le circuit de l’Euro

« Tout le monde demande que le sport soit apolitique, mais que se passe-t-il en réalité ? En réalité, il y a une discrimination totale contre leurs propres citoyens », Svishchev a ajouté.

« Et cette discrimination vient des pays dont les championnats nationaux ne peuvent pas rivaliser avec la KHL.

“Ils ne sont pas capables de rendre leurs clubs attractifs pour les athlètes, mais en même temps ils interdisent aux joueurs de choisir.”

Malgré la menace d’ostracisme de leurs équipes nationales respectives, plusieurs joueurs étrangers ont continué à concourir pour les équipes de la KHL.

Cela inclut le défenseur suédois Robin Press, qui a prolongé son contrat avec Severstal Cherepovets avant le début de la saison.

Ailleurs, le gardien letton Janis Kalnins, qui joue pour Amur Khabarovsk, a défendu son choix de continuer à jouer en Russie.

“C’était la meilleure option pour ma famille et pour ma vie après”, Kalnins a expliqué en juillet.

“Je suis un homme adulte et je suis conscient de la réaction que les gens peuvent avoir et de la façon dont les médias vont la déformer. Nous vivons chacun notre vie et prenons les décisions qui sont les meilleures pour nous et notre famille.

La star tchèque Lukas Klok, qui était à Neftekhimik Nizhnekamsk mais a résilié son contrat après le déclenchement du conflit avec l’Ukraine, a révélé qu’il avait été menacé par des personnes dans son pays natal pour avoir joué dans la KHL.

LIRE LA SUITE: Le chef de la LNH veut que les Russes participent à la Coupe du monde de hockey

Le hockey sur glace n’est pas le seul sport où des athlètes étrangers ont été punis pour avoir continué à jouer pour des équipes en Russie.

Le footballeur polonais Maciej Rybus a été informé qu’il ne serait pas considéré pour la sélection de l’équipe de la Coupe du monde de son pays après avoir conclu un contrat avec le Spartak Moscou.

Le milieu de terrain norvégien Mathias Normann a également été exclu de l’équipe nationale après avoir choisi de rester en Russie et de passer de Rostov au Dynamo Moscou.