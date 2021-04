« C’est bien d’avoir AstraZeneca, Johnson & Johnson et d’autres vaccins pour que les prix soient raisonnables et que l’Europe ne soit pas soumise à un monopole des vaccins qui pourrait être en train de se créer. »

Les vaccins contre le coronavirus développés par AstraZeneca et l’Université d’Oxford, et le vaccin de Pfizer et de la société pharmaceutique allemande BioNTech sont actuellement les vaccins les plus utilisés en Europe. Cependant, le premier a fait l’objet d’enquêtes de la part de l’Agence européenne des médicaments, craignant qu’il ne soit lié à un petit nombre d’incidents de coagulation sanguine rares mais graves chez des personnes post-vaccinées.

Des préoccupations similaires ont eu un impact sur le tir de Johnson & Johnson (bientôt déployé dans l’UE) mais à la suite d’enquêtes, l’EMA a estimé que les avantages des deux injections l’emportaient sur les risques.

Il y a maintenant des rapports anecdotiques selon lesquels des Européens refusent le coup d’AstraZeneca, qui est moins cher à produire et à acheter, et demandent à la place le coup de feu Pfizer-BioNTech. CNBC a contacté Pfizer pour une réponse aux commentaires de Dmitriev.

Entre-temps, un différend se prépare dans l’UE sur l’utilisation potentielle du vaccin russe contre le coronavirus Spoutnik V, qui a initialement fait l’objet de doutes sur ses données cliniques et ses normes de sécurité et a été plus récemment considéré comme un outil géopolitique par la Russie qui a vendu le vaccin dans divers pays du monde, principalement à ses alliés.

Analyse intermédiaire des essais cliniques de phase 3 du tir, impliquant 20000 participants et publié dans la revue médicale à comité de lecture The Lancet début février, a constaté qu’il était efficace à 91,6% contre une infection symptomatique à Covid-19. L’EMA évalue actuellement les données cliniques en vue d’une éventuelle autorisation du vaccin qui ouvrirait la voie à l’utilisation du vaccin dans l’UE.

Plusieurs pays d’Europe de l’Est ont exprimé leur intérêt ou ont déjà acheté et déployé des doses de vaccin, y compris la Hongrie, bien qu’il n’ait pas encore été approuvé par l’EMA.

De tels achats n’ont pas été sans controverse: l’agence slovaque des drogues, par exemple, a affirmé plus tôt en avril que les doses de Spoutnik V reçues n’étaient pas les mêmes que celles examinées par des experts internationaux. La Russie a répondu en exigeant que la Slovaquie retourne des centaines de milliers de doses, invoquant des violations de contrat, Reuters a rapporté.

Le PDG du RDIF a déclaré que des négociations sur l’approvisionnement en vaccins avaient eu lieu avec l’Allemagne « et plusieurs autres pays » bien qu’il ne les ait pas nommés. Cependant, la France est également connue pour avoir eu des discussions avec la Russie sur d’éventuels achats de vaccin.

Dmitriev a déclaré qu’il espérait que l’EMA aurait terminé son évaluation du tir d’ici juin. « Nous sommes très clairs sur le fait que nous pouvons fournir 50 millions de doses du vaccin … de juin à septembre, à l’Europe. »