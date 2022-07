L’Europe de l’Ouest, leader climatique, souffre toujours du réchauffement climatique

Desus et Mero se séparent

Le talk-show Showtime “Desus & Mero” touche à sa fin, clôturant un partenariat de neuf ans qui a propulsé ses hôtes issus du Bronx vers la célébrité. Au fil des séries Web, des podcasts et des émissions de télévision, Desus Nice (Daniel Baker) et le Kid Mero (Joel Martinez) ont abandonné les monologues artisanaux pour un style plus lâche. En cours de route, ils ont interviewé Barack Obama, Derek Jeter, Denzel Washington et Yo-Yo Ma.

Le duo a tout fait avec une perspective noire rarement vue dans la comédie de fin de soirée. “Je m’amuse sur Jimmy Kimmel et James Corden”, a déclaré l’actrice Lena Waithe, mais avec Desus et Mero, “c’était comme aller au berceau de votre cousin préféré et parler des événements de la journée et de ce qui se passe.”

