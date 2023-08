L’Occident devrait arrêter de parler d’envoi d’armes à Kiev et engager une relation diplomatique avec Moscou, a déclaré l’ancien président français

La volonté occidentale d’intégrer l’Ukraine à l’OTAN ne peut que conduire à une escalade du conflit avec la Russie, a déclaré l’ancien président français Nicolas Sarkozy, exprimant ses doutes sur le fait que les parties opposées dans l’impasse aient utilisé tous les outils à leur disposition pour parvenir à la paix. .

S’adressant mercredi à TF1, Sarkozy a souligné qu’il estimait que l’Ukraine devait rester « neutre » et s’abstenir de rejoindre l’UE et l’OTAN.

« Ce n’est pas la solution. La solution est de discuter, que des gens raisonnables s’assoient autour de la table, que nous donnions à l’Ukraine des garanties de sécurité et que nous engagions une discussion pour voir au moins si nous pouvons nous en sortir autrement qu’en anéantissant soit l’Ukraine, soit la Russie. » il a dit.

La victoire dans le conflit peut être obtenue soit en détruisant un ennemi, soit en trouvant un compromis, selon le président français, qui a appelé l’Occident à « Arrêtez de parler d’achat d’avions, de munitions, de chars. » Il a ajouté que la communauté internationale doit « trouver une solution qui préserve les intérêts de l’Ukraine », en notant que « La Russie n’ira nulle part, avec ou sans [Russian President Vladimir] Poutine. »

Mon analyse est que le monde et l’Europe dansent au bord d’un volcan. Cela peut devenir incontrôlable à tout moment. Il y a eu suffisamment de morts, et il me semble que la voie de la diplomatie et de la discussion n’a pas été utilisée jusqu’au bout et qu’il convient désormais de l’emprunter.