L’Europe craint une fermeture prolongée alors que la Russie interrompt les flux de gaz vers l’Allemagne

L’Europe craint que la suspension des livraisons ne soit prolongée au-delà du délai de 10 jours, faisant dérailler les préparatifs d’approvisionnement hivernal de la région et exacerbant une crise du gaz qui a provoqué une montée en flèche des factures énergétiques des ménages et des mesures d’urgence de la part des décideurs.

Le gazoduc Nord Stream 1 est la plus grande infrastructure d’importation de gaz en Europe, transportant environ 55 milliards de mètres cubes de gaz par an de la Russie vers l’Allemagne.

L’opérateur Nord Stream AG a confirmé que les travaux de maintenance, qui doivent se dérouler du lundi au 21 juillet, ont commencé comme prévu lundi matin. Les flux de gaz russe via le gazoduc devraient tomber à zéro plus tard dans la journée.

Henning Gloystein, directeur de l’énergie, du climat et des ressources chez Eurasia Group, a déclaré à CNBC qu’une telle décision représenterait un scénario de “guerre économique maximale”.

“L’Allemagne est devenue un hotspot pour l’ensemble de l’UE”, a déclaré Gloystein. “L’Allemagne a la plus grande population d’Europe, c’est la plus grande économie, c’est le plus gros consommateur de gaz, c’est le plus gros importateur de gaz russe et elle a neuf frontières terrestres. Donc, tout ce qui se passe en Allemagne se répercute sur le reste de l’Europe.”