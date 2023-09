L’Europe contre-attaque à la Ryder Cup et égalise le record de la plus grande avance

GUIDONIA MONTECELIO, Italie (AP) — L’Europe avait les stars, tous les tirs cruciaux et un public local en délire les poussant à une avance record vendredi lors de la Ryder Cup, une performance de la première journée si dominante que les Américains n’ont jamais gagné un match.

Ce fut un accueil désagréable et un dur rappel aux Américains pourquoi cela faisait 30 ans qu’ils n’avaient pas remporté la Ryder Cup à l’extérieur de chez eux. Et si Rory McIlroy, Jon Rahm et Viktor Hovland continuent sur cette lancée, cette sécheresse va certainement se poursuivre.

L’Europe a balayé la séance d’ouverture pour la première fois, remportant tous les matchs à quatre avant même d’atteindre le 18e trou. Trois des matchs à quatre balles de l’après-midi qui ont atteint le trou final par 5 à Marco Simone se sont tous déroulés en faveur du bleu européen.

Rahm a réussi un aigle profond à travers le green au 16e par 4, puis a réussi un putt d’aigle de 35 pieds sur le 18e trou de 597 verges alors que lui et la recrue de la Ryder Cup Nicolai Hojgaard ont obtenu une moitié contre Scottie Scheffler et Brooks Koepka.

Justin Thomas et Jordan Spieth, invaincus lors de trois matchs précédents en quatre balles de la Ryder Cup, menaient 1 et semblaient avoir un point rouge en main jusqu’à ce que Hovland effectue un putt de birdie de 25 pieds le 18 qui a pris un dernier tour avant de tomber.

Lorsque des milliers de supporters brandissant des drapeaux se sont dirigés vers la sortie, l’Europe avait une avance de 6 1/2-1 1/2, soit la plus grande avance de l’histoire de la Ryder Cup. La dernière fois que l’écart était de cinq points après seulement huit matches, c’était en 2004 à Oakland Hills, où l’Europe avait facilement gagné.

C’était encore plus grand que l’avance des États-Unis sur l’Europe à Whistling Straits il y a deux ans, lorsque l’Europe n’avait pratiquement pas de fans en raison des restrictions de voyage dues à la pandémie de COVID-19.

« Une belle journée devant des supporters locaux incroyables », a déclaré McIlroy, le seul joueur à avoir remporté ses deux matches.

Il y avait beaucoup de fans américains chez Marco Simone. Ils n’ont tout simplement pas fait beaucoup de bruit parce qu’il y avait si peu de raisons de les applaudir.

Le coup final est venu de Justin Rose, 43 ans, le joueur le plus âgé de ces matches. Rose a réussi un birdie de 8 pieds le 18 pour gagner une autre moitié avec Robert MacIntyre contre Max Homa et Wyndham Clark.

« Je ne voulais pas que nous soyons les seuls à laisser le rouge entrer au tableau », a déclaré Rose, illustrant à quel point l’Europe se sentait impitoyable avec son public local à ses côtés.

Le capitaine européen Luke Donald avait l’air d’un génie en commençant par des quatuors, le format le plus difficile de tir alternatif. L’Europe a débuté la Ryder Cup à domicile avec quatre balles à chaque fois depuis 1993, qui était également la dernière fois que l’Europe perdait à domicile.

Il sentait que son équipe était statistiquement plus forte dans les quatuors et il voulait un départ rapide. McIlroy a déclaré que Donald avait demandé à l’Europe de jouer des matchs de trois trous à l’entraînement pour développer un sentiment d’urgence.

Quel que soit le plan, cela a fonctionné presque à la perfection.

« Toute la semaine, tout ce dont nous avons parlé, c’est de démarrer rapidement… quelque chose que Luke nous a inculqué », a déclaré McIlroy. « Nous étions prêts à partir dès le premier coup de départ, évidemment, comme vous pouvez le voir dans la façon dont tout le monde a joué. »

Rahm a réussi un putt de 30 pieds depuis le deuxième green et a frappé un coup de départ qui a heurté le bas de la quille au septième par 3. Hovland a lancé son équipe tôt, arrachant l’herbe serrée de la frange, par-dessus une crête et dans la coupe du trou d’ouverture.

McIlroy a lancé le dernier poignard, un coup de départ à 2 pieds sur le 17e trou par 3 alors que lui et Tommy Fleetwood – « Fleetwood Mac » pour cette Ryder Cup – ont infligé à Patrick Cantlay et Xander Schauffele leur première défaite en quatuor.

Le capitaine américain Zach Johnson avait également un plan pour les cinq séances, mais cette raclée a été si complète qu’elle a rappelé ce que le poids lourd Mike Tyson a dit un jour à propos d’Evander Holyfield : « Tout le monde a un plan jusqu’à ce qu’il reçoive un coup de poing dans la bouche. »

Les Américains étaient ensanglantés, d’accord.

Il a fallu six heures et 25 minutes après le début de la Ryder Cup pour que les Américains prennent l’avantage dans n’importe quel match. Cela s’est produit sur un putt de birdie de 8 pieds dans l’après-midi par Thomas, et l’avance a duré aussi longtemps qu’il a fallu à Hovland pour réussir un birdie au trou suivant.

Malgré cela, les Américains étaient prêts à maintenir le déficit à 5-3, ce qui sauverait la situation et pourrait peut-être faire basculer la dynamique en leur faveur. Et puis l’Europe a tenu ses promesses en renversant trois matches en retard.

L’autre match à quatre balles était un décalage grâce à Matt Fitzpatrick, qui avait perdu ses quatre matchs lors de deux Ryder Cup précédentes. Il a remporté cinq trous consécutifs – quatre birdies et un aigle sur un par 4 accessible – sur les neuf premiers. Lui et McIlroy menaient 6 après sept trous et ont tenu bon pour une victoire de 5 et 3 contre Schauffele et Collin Morikawa.

« Ce n’est pas le début que nous souhaitions, mais heureusement pour nous, il nous reste encore beaucoup de golf », a déclaré Thomas. « Mais demain est important. Nous nous sommes placés dans un endroit où chaque séance est extrêmement importante.

Doug Ferguson, Associated Press