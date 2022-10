L’Europe continue d’importer discrètement de l’énergie nucléaire russe

La Hongrie et la Bulgarie ont été les plus virulentes pour s’opposer aux sanctions contre l’uranium russe et d’autres technologies nucléaires la semaine dernière, selon Rodrigo.

En présentant son dernier paquet de sanctions , la Commission européenne n’a pas proposé de cibler le commerce du combustible nucléaire russe. Le bras exécutif de l’UE a précédemment ciblé le pétrole, le gaz et le charbon russes dans le cadre d’une stratégie plus large visant à accroître la pression économique sur le Kremlin.

“Si les gouvernements de l’UE veulent vraiment arrêter la guerre, ils doivent couper le cordon ombilical de l’industrie nucléaire européenne au Kremlin et se concentrer plutôt sur l’accélération des économies d’énergie et des énergies renouvelables”, a déclaré Rodrigo.

L’industrie russe du combustible nucléaire reste visiblement épargnée par les sanctions européennes plus de sept mois après le début de la guerre du Kremlin en Ukraine, au grand désarroi des responsables de Kyiv et des militants écologistes.

“La terreur nucléaire russe exige une réponse plus forte de la communauté internationale – des sanctions contre l’industrie nucléaire russe et le combustible nucléaire”, a déclaré Zelenskyy via Twitter à l’époque.

Les quelques interdictions de l’UE sur le secteur de l’énergie nucléaire de la Russie qui sont en place, comme une interdiction d’accès au port pour les navires battant pavillon russe pour le transport de combustible nucléaire, contiennent de nombreuses lacunes et les militants affirment que des mesures beaucoup plus strictes sont nécessaires pour réduire la dépendance du bloc vis-à-vis de la Russie. prestations nucléaires.

Soutenu par Poutine, Rosatom domine non seulement l’industrie civile, mais est également en charge de l’arsenal d’armes nucléaires de la Russie et supervise actuellement la centrale nucléaire occupée de Zaporizhzhia en Ukraine.

En avril, une résolution du Parlement européen appelait à une “ immédiat ” embargo sur les importations russes de combustible nucléaire et a exhorté les États membres à cesser de travailler avec le géant nucléaire russe Rosatom sur des projets existants et nouveaux.

Moscou a représenté près d’un cinquième (19,7 %) des importations d’uranium de l’UE l’année dernière, selon les dernières données disponibles de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom . Seuls le Niger (24,3%) et l’ancienne république soviétique du Kazakhstan (23%) étaient les plus gros fournisseurs d’uranium du bloc.

Il y a 18 ans russe réacteurs nucléaires en Europe, dans des pays comme la Finlande, la Slovaquie, la Hongrie, la Bulgarie et la République tchèque. Tous ces réacteurs dépendent de Rosatom pour la fourniture de combustible nucléaire et d’autres services.

Les partisans de l’énergie nucléaire affirment qu’elle a le potentiel de jouer un rôle majeur en aidant les pays à produire de l’électricité tout en réduisant les émissions de carbone et en réduisant leur dépendance aux combustibles fossiles.

Cependant, les critiques soutiennent que l’énergie nucléaire est une distraction coûteuse et nocive pour des alternatives plus rapides, moins chères et plus propres. Au lieu de cela, les groupes de campagne environnementale soutiennent que les technologies telles que l’éolien et le solaire devraient être prioritaires dans le passage prévu aux sources d’énergie renouvelables.

Dans le cadre de l’UE taxonomie – un mécanisme qui définit quelles options d’investissement peuvent être considérées comme «vertes» – le bloc a reconnu de manière controversée l’énergie nucléaire et le gaz, un combustible fossile, comme durables dans certaines circonstances.

L’Autriche a lancé lundi une action en justice contre l’UE et demande l’aide d’alliés concernant l’étiquetage par le bloc de l’énergie nucléaire et du gaz comme options d’investissement durables, la qualifiant d'”irresponsable et déraisonnable”.

L’UE a reconnu l’action en justice mais a déclaré qu’il ne commenterait pas le fond de l’affaire.