L’Europe continentale connaît la nouvelle journée la plus chaude jamais enregistrée avec près de 120°F en Sicile

L’Europe a officiellement atteint un nouveau record de température – 119,8°F – le 11 août 2021. La chaleur extrême, enregistrée sur l’île italienne de Sicile, a été considérée comme le nouveau record de température pour l’Europe continentale par le Organisation météorologique mondiale.

Auparavant, la température record pour le continent était de 118,4°F, enregistrée à Athènes et Elefsina, en Grèce, le 10 juillet 1977.

Mais en 2021, une station météorologique automatisée à Syracuse, en Sicile, a atteint près de 120°F, incitant un panel de scientifiques atmosphériques internationaux à tenter de vérifier la température.

Août est généralement le mois le plus chaud à Syracuse, mais la température moyenne est de 80,1°F, selon les données climatiques. Le mois le plus froid est février, lorsque les températures descendent en moyenne à 52,3°F.

La journée de 120°F enregistrée en 2021 est la plus élevée enregistrée pour l’Europe continentale, qui comprend certaines parties de l’Asie comme la Turquie et la Syrie, selon l’OMM.

Le professeur Randall Cerveny, rapporteur sur les extrêmes climatiques et météorologiques pour l’OMM, a déclaré que des enquêtes comme celle-ci sont longues pour garantir que l’OMM mesure correctement les températures mondiales.

“Au-delà de cela, cette enquête démontre la tendance alarmante à l’établissement de records de températures élevées dans certaines régions du monde”, a déclaré Cerveny.

La précédente température élevée enregistrée en Grèce était basée sur des sources officielles du gouvernement, mais n’a pas été vérifiée par l’OMM, indique l’organisation.

De nombreux baigneurs sous des parasols sur la « playa », la plage de sable de la ville, pour se rafraîchir lors d’un dimanche brûlant avec un niveau d’alerte maximum pour les températures élevées le 16 juillet 2023 à Catane, en Italie. Le record de la température la plus élevée de l’histoire européenne a été battu en août 2021, lorsque 48,8 °C ont été enregistrés à Floridia, une ville de la province sicilienne italienne de Syracuse. Getty Images



“Les extrêmes présentés à l’appréciation de l’OMM sont des “instantanés” de notre climat actuel. Il est possible, voire probable, que des extrêmes encore plus graves se produiront à l’avenir en Europe. Lorsque de telles observations seront faites, de nouveaux comités d’évaluation de l’OMM seront formés pour considérer ces observations comme des extrêmes”, a déclaré Cerveny.

Les résultats ont été publiés dans l’International Journal of Climatology ainsi que dans le rapport de l’OMM. Archives des extrêmes météorologiques et climatiquesdésignant la Sicile comme le lieu où la température est la plus chaude jamais enregistrée en Europe continentale.

Dans la région qui comprend d’autres parties de l’Europe et du Moyen-Orient, Tirat Tsvi, Israël a connu la journée la plus chaude jamais enregistrée – 129°F en 1942, les archives montrent.

La température la plus élevée jamais enregistrée a eu lieu en 1913, lorsque Furnace Creek, en Californie – dans la Vallée de la Mort – a atteint 134°F. La température la plus basse jamais enregistrée était de -128,6°F à Vostok, en Antarctique, en 1912.

Le comité qui a déterminé la nouvelle température élevée examine également d’autres phénomènes météorologiques, comme si oui ou non Cyclone tropical Freddy a battu un record en 2023 pour le cyclone tropical le plus long.

La Terre a vu son année la plus chaude jamais vue en 2023, avec une température moyenne mondiale de 14,98°C, ou 58,96°F, selon Copernic, l’agence climatique de l’Union européenne. C’est 0,17 degrés Celsius de plus qu’en 2016, qui avait auparavant battu le record de la température moyenne mondiale la plus élevée.

