L’Europe construit 14,7 GW de nouveaux parcs éoliens en 2020, 19% de moins grâce au COVID

L’Europe a construit 14,7 GW de nouveaux parcs éoliens en 2020, soit 19% de moins que ce qui était attendu avant COVID, selon les statistiques sur l’énergie éolienne en Europe en 2020 publiées par WindEurope le 25 février.

Selon les statistiques, 80% de la nouvelle capacité était de l’éolien terrestre. Les Pays-Bas ont le plus construit (2 GW, principalement offshore) suivis de l’Allemagne, de la Norvège, de l’Espagne et de la France. L’UE27 représentait 10,3 GW de la nouvelle capacité.

Le vent représentait 16% de toute l’électricité consommée en Europe en 2020. Il était de 27% en Allemagne et au Royaume-Uni, 22% en Espagne – et 48% au Danemark.

Pour l’avenir, WindEurope a déclaré qu’il s’attend à ce que l’Europe construise 105 GW de nouveaux parcs éoliens au cours des 5 prochaines années, dont plus de 70% seront à terre. Mais c’est bien en deçà du rythme nécessaire pour mettre en œuvre le Green Deal et la neutralité climatique. L’UE27 est sur le point de construire seulement 15 GW / une nouvelle éolienne sur 2021-25, alors qu’elle doit construire 17 GW / an sur 2021-30 pour atteindre l’objectif actuel de l’UE 2030 en matière d’énergies renouvelables et 27 GW / an pour atteindre l’objectif le plus élevé qui est maintenant avec l’objectif de 55% pour le climat.

«Le vent représente désormais 16% de l’électricité européenne», a déclaré le PDG de WindEurope Giles Dickson mentionné. «Mais l’Europe ne construit pas suffisamment de nouveaux parcs éoliens pour atteindre les objectifs climatiques et énergétiques de l’UE. Le principal problème est de permettre. Les règles et procédures d’autorisation sont trop complexes. Il n’y a pas assez de personnes travaillant dans les autorités chargées de délivrer les permis pour traiter les demandes de permis. Les gouvernements doivent résoudre ce problème. Sinon, le Green Deal est en danger », a-t-il ajouté.

Dickson a déclaré que ce n’était pas seulement l’industrie éolienne qui s’inquiétait. Il en va de même pour les principales industries manufacturières européennes qui se tournent vers l’énergie éolienne pour soutenir leurs objectifs de décarbonation, a-t-il déclaré. L’acier et la chimie sont deux secteurs à forte intensité énergétique qui veulent tous deux plus de parcs éoliens, pour aider à électrifier leurs processus ou pour les alimenter en hydrogène renouvelable. Leur compétitivité dépend de quantités adéquates d’énergie éolienne abordable.

Selon WindEurope, le principal problème est de permettre. «Les règles et procédures d’autorisation sont trop complexes et le gouvernement à tous les niveaux n’emploie pas suffisamment de personnes pour traiter les demandes de permis. Le résultat est qu’il faut trop de temps pour obtenir des permis pour de nouveaux projets, les décisions en matière de permis sont contestées devant les tribunaux et les développeurs sont dissuadés de poursuivre de nouveaux projets en raison des risques et des coûts impliqués », a déclaré WindEurope, appelant les gouvernements à prendre des mesures urgentes pour y remédier. ce.

Pendant ce temps, le nombre d’éoliennes plus anciennes atteignant la fin de leur vie opérationnelle augmente. En 2020, l’Europe a déclassé 388 MW d’énergie éolienne. De nombreux parcs éoliens déclassés sont en cours de ré-alimentation, mais pas suffisamment. Les obstacles au repowering ont conduit l’Autriche à terminer 2020 avec une capacité éolienne inférieure à ce qu’elle avait au début de l’année. Au cours des cinq prochaines années, 38 GW de parcs éoliens atteindront 20 ans d’exploitation et nécessiteront une décision sur leur avenir: repowering, prolongation de la durée de vie ou démantèlement complet.

L’Allemagne, qui a longtemps été le moteur de l’énergie éolienne en Europe, n’a installé que 1,65 GW de parcs éoliens l’année dernière, son niveau le plus bas depuis une décennie, a déclaré WindEurope. Beaucoup de ses ventes aux enchères éoliennes étaient sous-souscrites. L’octroi de permis a été le principal problème, mais le nombre de nouveaux permis de parcs éoliens a en fait augmenté l’année dernière. Cela suggère qu’une reprise est à venir, mais l’Allemagne reste loin de ce qu’elle doit installer pour atteindre ses objectifs en matière d’énergies renouvelables. De manière plus encourageante, la Pologne a construit une quantité importante de nouveaux éoliens terrestres et s’est engagée à présent dans un développement majeur de l’éolien offshore. La France a connu une nouvelle expansion régulière de l’éolien terrestre et commencera à installer ses premiers parcs éoliens commerciaux en mer dans les années à venir.

Directeur général du Cefic Marco Mensink a noté que l’électricité renouvelable, y compris l’énergie éolienne, est une pierre angulaire de la décarbonisation de l’industrie chimique en Europe. «Nous en avons simplement besoin, nous en avons besoin à un prix compétitif et nous en avons besoin de plus, à la fois pour l’électrification directe et pour remplir notre rôle central dans l’économie de l’hydrogène. Les nouveaux chiffres de WindEurope révèlent clairement un problème dans l’approvisionnement futur car tout simplement une capacité insuffisante est ajoutée. Le volume considérable nécessaire aux différentes industries, qui toutes augmenteront l’électrification en même temps et augmenteront la demande, nécessite une action ciblée », a-t-il déclaré, ajoutant que l’accent spécifique mis sur l’électrification dans l’industrie, des feuilles de route sectorielles pour informer et renforcer le modèle d’écosystèmes industriels de la Commission, une plus grande cohérence des politiques dans tous les domaines et cadres adaptatifs du droit des aides d’État et de la concurrence pour permettre les nouveaux modèles de coopération intersectorielle que le président de la Commission Ursula von der Leyen a demandé sont tous nécessaires.

Directeur général EUROFER Axel Eggert a déclaré que l’UE doit accélérer considérablement l’installation d’une capacité éolienne qui fournit une électricité abordable pour la transition verte de l’Europe. «L’énergie éolienne et l’acier forment déjà aujourd’hui un écosystème critique en Europe et le seront encore plus sur la voie de la neutralité carbone et de la circularité. Notre industrie est désireuse de fournir non seulement de l’acier 100% recyclable et parfaitement circulaire à ses clients, y compris l’industrie éolienne, mais aussi de l’acier neutre en CO2 », a déclaré Eggert, ajoutant:« Pour cela, nous avons besoin de l’énergie éolienne pour aider à fournir le 400 TWh d’électricité dont notre industrie a besoin d’ici 2050, un montant comparable à la consommation électrique de la France ».