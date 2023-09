L’Europe conserve la Solheim Cup après son tout premier match nul contre les États-Unis. Ciganda, le favori du public, prospère à nouveau

CASARES, Espagne (AP) — Il a fallu le favori du public local pour aider l’Europe à faire juste ce qu’il faut pour conserver la Solheim Cup.

Grâce à une belle victoire de l’Espagnole Carlota Ciganda dimanche, les Européens ont conservé la Solheim Cup après avoir obtenu leur tout premier match nul, 14-14, contre les États-Unis.

« Il n’y a rien de tel », a déclaré Ciganda. « Jouer en Espagne devant son public et voir mon nom scandé, c’est vraiment incroyable, très spécial et quelque chose que je n’oublierai pas. »

Les États-Unis avaient besoin d’une victoire pour récupérer le trophée après deux défaites consécutives contre l’Europe dans l’épreuve par équipe de golf féminin. C’est la première fois que l’Europe remporte trois Solheim Cup consécutives contre les États-Unis.

Les équipes se sont partagé les 12 matchs décisifs en simple lors de la dernière journée pour terminer à égalité avec une Europe en liesse qui conserve le trophée.

Ciganda, le seul Espagnol de l’équipe européenne, a réussi deux superbes tirs d’approche sur les derniers trous – y compris sur le 17e par 3 de 145 verges – et a réussi les putts les plus proches pour des birdies consécutifs qui ont assuré le 14e point. pour l’Europe.

Elle a battu Nelly Korda 2 et 1 pour sa quatrième victoire consécutive après avoir raté la séance d’ouverture vendredi matin. Elle est la seule joueuse à avoir remporté quatre matches cette semaine.

Les coéquipiers de Ciganda l’ont soulevée sur leurs épaules et la célébration s’est poursuivie avec des éclaboussures de champagne par les Européens.

« C’était un effort d’équipe et je suis très fier de tout le monde », a déclaré Ciganda. « J’adore la Solheim Cup et j’aime être en Espagne. La coupe reste à sa place.

La capitaine européenne Suzann Pettersen, qui a réussi il y a quatre ans le putt gagnant pour remporter la Solheim Cup en tant que joueuse, a soulevé le trophée devant son équipe. Ciganda a ensuite levé la coupe bien haut devant les fans chantant à Finca Cortesin, dans le sud de l’Espagne.

« Je pense que c’était censé être le cas », a déclaré Pettersen, qui a déclaré plus tôt dans la semaine qu’elle ressentait le besoin de mettre l’Espagnole en « laisse » pour la garder au sol. « C’est tout Carlota, laisse-la faire. »

Le roi espagnol Felipe VI était à la Finca Cortesin et a aidé à remettre le trophée aux gagnants. Il a félicité les joueurs et a serré Ciganda dans ses bras.

Les équipes sont entrées dans la dernière journée à égalité 8-8 après que les États-Unis aient connu leur meilleur départ de leur histoire avec une victoire 4-0 dans les matchs à quatre vendredi matin, lorsque Ciganda n’a pas joué, mais ont vu l’Europe se redresser lentement pendant le week-end.

« C’est un rêve devenu réalité. Nous avions un énorme défi devant nous. Aujourd’hui, nous avons encore une fois créé l’histoire lors de la Solheim Cup et ces filles sont des légendes », a déclaré Pettersen, qui a ajouté qu’elle prévoyait de revenir en tant que capitaine l’année prochaine.

Les Européens sont arrivés comme favoris après avoir amené une équipe expérimentée en Espagne, mais les États-Unis sont restés proches avec un groupe de jeunes talentueux qui ont récemment remporté de grands tournois.

« Je ne veux pas avoir l’air d’un mauvais perdant, mais c’était un match nul, et je pense que c’est beaucoup de choses sur lesquelles cette équipe peut s’appuyer, surtout en venant ici, dans cet environnement avec cinq recrues, un très jeune et équipe inexpérimentée », a déclaré la capitaine américaine Stacy Lewis. « Je veux dire, cette semaine a été vraiment très bonne pour eux. »

Chaque équipe a remporté cinq matches lors de la dernière journée, avec deux matchs nuls.

Leona Maguire a battu la sensation recrue américaine Rose Zhang 4 et 3 dans l’un des simples les plus attendus. Zhang, 20 ans, considéré comme l’une des prochaines grandes stars du golf, a connu une semaine décevante et a terminé sans victoire en trois matches.

Anna Nordqvist, également vice-capitaine pour l’Europe, a battu Jennifer Kupcho 2 et 1 pour sa première victoire de la semaine. La recrue suédoise Maja Stark a battu la championne de l’US Women’s Open Allisen Corpuz 2 et 1, tandis que Caroline Hedwall, l’une des sélections de la capitaine pour l’Europe, a battu Ally Ewing 2.

Hedwall a joué un rôle clé dans le rapprochement de l’Europe en fin de compte en terminant son match avec quatre birdies et un eagle dans les six derniers trous.

« Vous savez, je n’abandonne jamais, et je l’ai montré aujourd’hui », a déclaré le Suédois de 34 ans. « Je veux dire, je suis tellement fier de moi et, wow, c’était génial. »

L’Américaine Megan Khang a remporté le duo d’ouverture 1 contre Linn Grant ; Danielle Kang a remporté une victoire de 4 contre 2 contre Charley Hull ; Angel Yin a battu Céline Boutier 2 et 1 ; et Lilia Vu a battu Madelene Sagstrom 4 et 3 pour sa première victoire de la semaine. Boutier, l’Européenne la mieux classée, a perdu les trois matches qu’elle a disputés.

Les liens se sont établis entre Andrea Lee et Georgia Hall d’Angleterre, et Cheyenne Knight et Gemma Dryburgh d’Écosse.

L’Europe avait remporté consécutivement la Solheim Cup à Gleneagles, en Écosse, en 2019, et à Toledo, dans l’Ohio, en 2021.

L’Espagne accueillait la Solheim Cup pour la première fois, 26 ans après avoir accueilli la Ryder Cup masculine à Valderrama. La Ryder Cup de cette année aura lieu à Rome la semaine prochaine. C’est la première fois que les deux événements se déroulent deux semaines consécutives.

La Solheim Cup se jouera à nouveau en 2024, les deux événements se disputeront donc des années opposées. La Solheim Cup de l’année prochaine sera organisée par les États-Unis au Robert Trent Jones Golf Club à Gainesville, en Virginie.

___

Golf AP : https://apnews.com/hub/golf

Contes Azzoni, Associated Press