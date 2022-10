L’Europe connaît la pire épidémie de grippe aviaire de son histoire cette année

L’Europe a connu sa pire crise de grippe aviaire cette année avec près de 50 millions de volailles abattues, et la persistance du virus au cours de l’été a augmenté le risque d’infections généralisées la saison prochaine, a déclaré l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA).

La propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), communément appelée grippe aviaire, est une préoccupation pour les gouvernements et l’industrie avicole en raison de la dévastation qu’elle peut causer aux troupeaux, de la possibilité de restrictions commerciales et d’un risque de transmission humaine.

Un nombre sans précédent de foyers ont été signalés chez des oiseaux sauvages et domestiques cet été, provoquant une mortalité massive parmi les colonies de reproduction d’oiseaux de mer sur la côte nord de l’Atlantique, selon un aperçu conjoint de l’EFSA, du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et du laboratoire de référence de l’UE .

La grippe aviaire frappe généralement pendant les mois d’automne et d’hiver. Elle est transmise par les excréments d’oiseaux sauvages migrateurs infectés ou par contact direct avec des aliments, des vêtements et du matériel contaminés.

“Alors que la migration automnale commence et que le nombre d’oiseaux sauvages hivernant en Europe augmente, ils courent probablement un risque plus élevé d’infection par l’IAHP que les années précédentes en raison de la persistance observée du virus en Europe”, a déclaré Guilhem de Seze, haut fonctionnaire à l’EFSA. , a déclaré lundi dans un communiqué.

L’épidémie de cette saison a touché 37 pays européens au total, la plus grande portée géographique jamais enregistrée, et le virus a traversé l’Atlantique pour la première fois le long des routes de migration, provoquant une grave épidémie chez les volailles dans plusieurs provinces canadiennes et États américains, a déclaré l’EFSA.

Dans l’ensemble, la crise de la grippe aviaire en cours cette saison est la pire jamais vue en Europe avec un total de 2 467 foyers signalés chez la volaille et 47,7 millions d’oiseaux abattus, a-t-il déclaré.

De plus, 187 détections ont été notifiées chez des oiseaux captifs et 3 573 événements d’IAHP ont été enregistrés chez des oiseaux sauvages.

L’EFSA a recommandé la mise en œuvre rapide de stratégies d’atténuation des risques et de surveillance pour une détection précoce du virus.