Le nombre de cas de coronavirus en Europe a dépassé les 25 millions vendredi, selon un décompte de l’agence de presse AFP basé sur des statistiques sanitaires officielles de différents pays.

Cela fait du continent, qui représente plus de 50 pays, la région la plus touchée au monde en termes de quantité d’infections enregistrées.

Les États-Unis et le Canada se classent derrière l’Europe dans cette mesure, avec 19 188 172 cas confirmés, suivis de l’Amérique latine et des Caraïbes (15 024 469) et de l’Asie (13 617 004).

Ce n’est pas le premier anti-record établi par l’Europe ce mois-ci car, selon les données de l’AFP, elle est également devenue la première région du monde à avoir atteint (le 17 décembre) un total de 500 000 décès liés au virus.

