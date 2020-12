La présidente de la Commission de l’Union européenne, Ursula von der Leyen, a confirmé que les États membres commenceraient le programme de vaccination de masse à l’échelle de l’Union les 27, 28 et 29 décembre.

En tweetant l’annonce, von der Leyen a fièrement déclaré que « nous protégeons nos citoyens ensemble”, En ajoutant le ‘Plus forts ensembleslogan qui est devenu largement utilisé lors de la campagne Brexit 2016.

Pour se préparer à la campagne de vaccination de masse, l’UE fait venir d’anciens médecins, étudiants infirmiers, pharmaciens et soldats, et transforme les hôpitaux, les maisons de retraite, les centres de congrès et les salles de sport en sites de vaccination de masse.

Après avoir révélé les jours de vaccination prévus, le président de la Commission européenne a tenu une réunion sur la riposte au coronavirus avec des responsables des États membres pour discuter de la situation, des efforts pour fournir des vaccins à travers le bloc et des stratégies de test rapide pour contrôler la propagation du virus.

Parallèlement à la déclaration du chef de l’UE, le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a confirmé le calendrier proposé avant de tenir une réunion en ligne avec la chancelière allemande Angela Merkel et les dirigeants de BioNTech.

L’Allemagne et l’UE ont déclaré que le déploiement dépendait de l’approbation par l’Agence européenne des médicaments (EMA) du vaccin, développé par Pfizer et BioNTech, comme prévu, le 23 décembre.

Aussi sur rt.com Le régulateur européen des médicaments utilisera les données du vaccin Pfizer Covid du Royaume-Uni et des États hors bloc pour décider de l’approbation

Merkel a salué le développement lors de l’événement en ligne, déclarant: «Le fait que, dans cette situation mondiale extraordinaire, un vaccin à ARNm comme celui-ci arrive si rapidement sur le marché est le résultat de la merveilleuse réussite individuelle des chercheurs, mais aussi de notre approche.. »

Un certain nombre de pays ont commencé à distribuer le vaccin Pfizer / BioNTech, des personnes au Royaume-Uni, au Canada et en Arabie saoudite étant déjà vaccinées. Pendant ce temps, la Chine a déjà donné son jab Sinovac développé localement à environ un million de ses citoyens et, plus tôt ce mois-ci, la Russie a commencé à vacciner le public avec Spoutnik V.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!