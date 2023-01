L’Europe commence le Nouvel An avec une chaleur hivernale historique, les stations de ski ferment

Varsovie, la capitale polonaise, a enregistré des températures de 18,9 degrés Celsius le 1er janvier ; plus de 5 degrés Celsius au-dessus du précédent record établi il y a 30 ans.

Des records régionaux ont également été battus en France, en Allemagne et en Ukraine.

Parmi les pays européens qui ont enregistré les journées les plus chaudes de leur histoire figurent les Pays-Bas, le Danemark, la Pologne, la République tchèque, la Biélorussie, la Lettonie et la Lituanie.

Le temps chaud et les faibles chutes de neige ont contraint certaines stations de ski de basse altitude des Alpes du Nord et des Pyrénées françaises à fermer quelques semaines après leur ouverture.

La ville du nord de l’Espagne, Bilbao, a enregistré 24,9 degrés Celsius le jour de l’An – des températures auxquelles on peut généralement s’attendre début juillet. La Suisse a connu 20 degrés Celsius dimanche.

La capitale polonaise, Varsovie, a enregistré des températures de 18,9 degrés Celsius (66 degrés Fahrenheit) le 1er janvier, soit plus de 5 degrés Celsius au-dessus du précédent record établi il y a 30 ans.

Une vague de chaleur hivernale a battu plusieurs records nationaux de température à travers l’Europe au cours du week-end du Nouvel An, incitant les météorologues à tirer la sonnette d’alarme, tandis que certaines stations de ski ont été contraintes de fermer en raison d’une absence de neige.

L’événement le plus extrême jamais vu dans la climatologie européenne.

“Vraiment sans précédent dans les records modernes”, a déclaré Duncan dimanche, ajoutant que l’intensité et l’étendue de la chaleur dans la région étaient “ difficile à comprendre .”

“Nous venons d’observer le jour de janvier le plus chaud jamais enregistré pour de nombreux pays d’Europe”, a déclaré le météorologue écossais Scott Duncan via Twitter.

Les météorologues et les climatologues ont exprimé leur inquiétude face au temps hivernal inhabituellement chaud, affirmant qu’il y avait “ trop d’enregistrements à compter ” et que bon nombre des températures minimales nocturnes étaient comparables à celles de l’été.

Guillaume Séchet, météorologue audiovisuel en France, m’a dit L’Europe avait “vécu l’une des journées climatiques les plus incroyables de l’histoire” au premier jour de 2023.

Maximiliano Herrera, un climatologue qui suit les extrêmes météorologiques mondiaux, a décrit les records de température comme “l’événement le plus extrême jamais vu dans la climatologie européenne”. Dans les remarques rapporté par le Washington Post lundi, Herrera a ajouté: “Rien ne se rapproche de cela.”

La chaleur hivernale record en Europe fait suite à l’été le plus chaud jamais enregistré dans la région et contraste fortement avec la Vague de froid extrême observée aux États-Unis ces dernières semaines.

Le Copernicus Climate Change Service, une agence intergouvernementale qui soutient la politique climatique européenne, trouvé que la température européenne moyenne pour le mois d’août et pour la période de trois mois juin-août était la plus élevée jamais enregistrée en 2022 par des “marges substantielles”.

Un grave manque de précipitations et une séquence de vagues de chaleur estivales ont eu un impact visible sur les voies navigables européennes, augmentant les craintes concernant la production alimentaire et énergétique à un moment où les prix montaient en flèche en raison de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

En avril de l’année dernière, les meilleurs climatologues du monde ont averti que la lutte pour maintenir le réchauffement climatique en dessous du seuil critique de 1,5 degrés Celsius avait atteint le territoire “maintenant ou jamais”.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de l’ONU a répété ses appels à une réduction massive de l’utilisation mondiale des combustibles fossiles pour éviter une catastrophe climatique.

“C’est maintenant ou jamais, si nous voulons limiter le réchauffement climatique à 1,5°C”, a déclaré le coprésident du groupe de travail III du GIEC, Jim Skea, dans un communiqué accompagnant le rapport. “Sans des réductions d’émissions immédiates et profondes dans tous les secteurs, ce sera impossible.”

La combustion de combustibles fossiles – tels que le charbon, le pétrole et le gaz – est le principal moteur de l’urgence climatique.