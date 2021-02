Les températures dans le nord de l’Europe ont chuté de 10 ° C sous la moyenne, les ONG avertissant que le gel profond pourrait être mortel pour les sans-abri.

Les fortes chutes de neige, la pluie et les conditions de gel provoquées par la tempête Darcy ont entraîné de graves perturbations des déplacements et ont été la cause de plusieurs décès.

Allemagne

Quatre personnes ont été retrouvées mortes de froid en Allemagne au cours des derniers jours, selon le groupe d’aide aux sans-abri BAGW.

Tôt vendredi, une femme sans-abri avec un nouveau-né a été emmenée à l’hôpital pour se réchauffer après avoir été retrouvée par la police sur une grille de ventilation devant une station de métro dans la ville méridionale de Nuremberg.

Au moins 28 personnes ont également été blessées plus tôt dans la semaine, les mauvaises conditions routières ayant entraîné des centaines d’accidents de véhicules. La police du sud-ouest de l’Allemagne a déclaré qu’un homme de 49 ans avait été écrasé à mort jeudi lorsque le tracteur qu’il conduisait a glissé et s’est renversé sur un champ glacé.

Pays-Bas

Aux Pays-Bas, les fans de patinage ont afflué sur la glace vendredi, provoquant un casse-tête pour les autorités qui tentent d’appliquer des mesures de distanciation sociale pour arrêter la propagation du coronavirus.

La veille, trois travailleurs d’un bateau ont piraté la glace jeudi pour créer une barrière aquatique autour du bureau du Premier ministre néerlandais et s’assurer que les patineurs ne pourraient pas l’atteindre.

Des mesures sanitaires empêcheront également une course de patinage sur glace hollandaise légendaire sur les canaux et les lacs gelés dans la province du nord de la Frise de se poursuivre.

Les organisateurs ont confirmé cette semaine que le 11 Cities Tour, qui attire 25000 participants et jusqu’à 1,5 million de spectateurs, n’aura pas lieu cet hiver en raison du verrouillage actuel du coronavirus néerlandais.

Royaume-Uni

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Grande-Bretagne a connu sa nuit la plus froide depuis 1995 avec -22,9 ° C enregistrés à Braemar, au nord-est de l’Écosse. C’était aussi la nuit de février la plus froide depuis 1955, selon le Met Office

La majeure partie de la Grande-Bretagne a connu des jours de températures inférieures à zéro et de chutes de neige à la suite de la tempête hivernale Darcy. La vague de froid a gelé les célèbres fontaines de Trafalgar Square à Londres et a forcé la fermeture temporaire de certains sites de vaccination contre le coronavirus au Royaume-Uni.

L’opérateur ferroviaire Network Rail a utilisé jeudi un train spécial pour déloger des glaçons jusqu’à 1,5 m de long des tunnels du nord de l’Angleterre.

Des trains d’hiver spéciaux avec des souffleurs d’air chaud, des jets de vapeur, des équipements antigel, des brosses, des grattoirs et des chasse-neige pour déneiger et déglacer les voies ont également fonctionné, tout comme les trains de nuit vides, pour garder les voies dégagées pendant la nuit, a déclaré Network Rail. Il a néanmoins exhorté les gens à éviter de quitter leur domicile.

France

Dans l’ouest de la France, la pluie verglaçante a transformé les routes en chutes de glace perfide. Les autorités bretonnes ont déclaré que les petites routes reliant les villes et les villages de la région largement rurale étaient inutilisables. Ils ont exhorté les gens à rester à la maison. Les gros camions ont été interdits de circulation.

Les alertes de temps froid et de glace qui avaient jusqu’à présent été principalement diffusées sur les parties nord et ouest du pays sont désormais localisées sur l’est et le centre de la France avec jusqu’à 15 cm de neige attendus vendredi sur la région Rhône-Alpes.

Météo France a indiqué que le mercure avait chuté à -16,2 ° C vendredi matin à Bale-Mulhouse et -11,4 ° C à Strasbourg.

La vague de froid survient juste après de fortes pluies qui ont provoqué des inondations dans de larges pans du sud-ouest.

Norvège

En Norvège, la police a expulsé un chauffeur de camion pour conduite sans chaînes à neige près d’une ville du cercle polaire arctique. L’étranger a été arrêté deux fois par la police en une heure plus tôt cette semaine et a reçu l’ordre de mettre des chaînes à neige – une obligation légale pour les véhicules lourds de la mi-novembre à la fin mars.

Le chauffeur a été escorté hors du pays, frappé d’une interdiction d’entrer ou de conduire dans le pays scandinave pendant deux ans et d’une amende de 11 000 couronnes norvégiennes (1 072 €).

Les prévisions de l’Institut météorologique norvégien que jusqu’à 40 cm de neige tombera ce week-end dans la région nord du Nord-Trondelag. Le sud quant à lui, c’est profiter d’un temps ensoleillé.

Grèce

L’Europe du Sud a quant à elle bénéficié d’un temps plus doux que d’habitude pour cette période de l’année.

La Grèce bénéficie d’un climat printanier avec des températures de l’ordre de 20 ° C. Mais la nation du sud est sur le point de rejoindre le reste de l’Europe dans le gel profond dans les prochains jours, avec de la neige possible même dans la capitale, Athènes.