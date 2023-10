L’Europe clôture les vacances d’octobre avec un programme chargé le mardi

Au cours de la trêve internationale d’octobre, l’attention s’est concentrée en grande partie sur l’Europe. Là-bas, la majorité des équipes ont participé aux qualifications pour l’Euro 2024. Certaines équipes d’élite ont obtenu une place dans le tournoi grâce à leurs victoires en octobre. Par exemple, l’Espagne et l’Écosse ont obtenu une place en Allemagne. De plus, la Belgique, la France, le Portugal, la Turquie et l’Autriche ont réservé leur place pour le tournoi de l’été prochain.

Alors que les phases de qualification se terminent officiellement lors de la trêve internationale de novembre, davantage d’équipes peuvent s’assurer une place dans le tournoi le mardi 17 octobre. En outre, il y a une poignée de matchs amicaux impliquant des équipes européennes qui ne sont pas impliquées dans de véritables matchs de qualification. Voici cinq des meilleurs matchs alors que la trêve internationale d’octobre touche à sa fin en Europe.

Meilleurs jeux pour clôturer la trêve internationale d’octobre en Europe

5. Finlande contre Kazakhstan – midi HE – Fubo

La Finlande et le Kazakhstan devront se battre pour se qualifier automatiquement. La Slovénie et le Danemark ont ​​un avantage confortable dans le groupe. De plus, il ne reste plus que trois matchs à chaque équipe. Ils sont à égalité avec 12 points, tandis que la Slovénie et le Danemark en ont tous deux 16. Cependant, la Slovénie a encore un match contre le Danemark qui pourrait s’avérer crucial dans ce groupe.

Ce match entre la Finlande et le Kazakhstan a donc des implications majeures pour le reste de ce groupe. Les Finlandais et le Kazakhstan ont tous deux un match, et probablement une victoire, au programme contre Saint-Marin. La qualification reste donc une possibilité majeure.

4. Hongrie contre Lituanie – 14 h 45 HE – Fubo

Le groupe G des qualifications pour l’Euro 2024 est serré. Même si le groupe n’est pas aussi serré que celui impliquant la Finlande et le Kazakhstan, tout est joué dans le groupe G. La Hongrie est sur le point de se qualifier pour l’Euro 2024 en tant que leader du groupe avec 13 points. Il compte quatre victoires et un nul en cinq matchs.

Bien que ce ne soit pas une garantie, une victoire contre la Lituanie peut pousser la Hongrie à se qualifier pour l’Euro 2024. Cependant, pour que cela se produise mardi, il faudrait que la Serbie perde des points contre le Monténégro dans un derby houleux. Si la Hongrie gagne, la Lituanie est officiellement éliminée des qualifications pour l’Euro 2024.

3. Serbie contre Monténégro – 14 h 45 HE – Fubo

En même temps que le choc Hongrie-Lituanie, la Serbie accueille le Monténégro avec seulement deux points d’écart. Alors que la Serbie a l’avantage au classement, le Monténégro a un match en moins contre la Lituanie à domicile. Il s’agit donc d’un match crucial pour la Serbie afin de consolider sa position dans le groupe G.

Pour le Monténégro, obtenir une victoire ou un match nul garantit qu’il contrôle son propre destin pour atteindre l’Euro 2024. La dernière fois que les deux ont joué en qualifications, Dusan Vlahovic a obtenu un doublé au Monténégro.

2. France contre Écosse – 15 h HE – Fubo

Dans toute cette ferveur pour les qualifications à l’Euro 2024, l’un des meilleurs matchs de mardi en Europe n’est qu’un match amical. L’Écosse, l’une des équipes les plus en forme lors des qualifications pour l’Euro 2024, s’est assurée une place en Allemagne en 2024. Avec des victoires contre l’Espagne et la Norvège, son prochain test aura lieu contre la France.

La France va finir première de son groupe de qualification, et son talent est évident. Jouer contre une équipe comme l’Écosse ne pourrait que prouver davantage pourquoi elle est sans doute la meilleure équipe nationale du monde. Ou bien, cela pourrait constituer un signal d’alarme nécessaire pour venger une performance décevante à l’Euro 2020.

1. Angleterre contre Italie – 14 h 45 HE – FS1, Fubo, DirecTV Stream, Sling Blue

Dans l’un des meilleurs matchs de toute la fenêtre internationale d’octobre, l’Angleterre et l’Italie disputent une revanche de la finale de l’Euro 2020. L’Angleterre a traversé les qualifications pour l’Euro 2024 avec quatre victoires et un nul. À domicile, l’Angleterre a dominé ses deux adversaires 9-0, et c’est le défi auquel se lance l’Italie.

Cependant, la dernière fois que l’Italie et l’Angleterre ont joué au stade de Wembley, l’Italie a pris le dessus sur les Anglais aux tirs au but. Les Trois Lions s’attendent à une foule bruyante mardi pour réparer ces torts.

