L’Europe cligne des yeux face aux appels à cesser de soutenir l’Ukraine – POLITICO

BRUXELLES — Le président russe Vladimir Poutine n’a pas caché son intention de maintenir la pression sur l’Ukraine jusqu’à ce que la résolution occidentale éclate. Après plus de 500 jours de guerre d’agression, il a désormais des raisons de croire que les choses se déroulent comme il l’espérait, même si les événements ne se déroulent pas comme il aurait pu l’imaginer.

Les gouvernements de Pologne, d’Estonie, de Slovaquie et d’autres pays d’Europe centrale et orientale comptent parmi les alliés les plus fidèles de Kiev depuis le premier jour de l’invasion à grande échelle de la Russie. Au-delà de l’envoi d’armes et de l’accueil de millions de réfugiés ukrainiens, ils ont été les plus ardents défenseurs de l’Ukraine en Occident, poussant à une ligne dure contre Moscou face aux réticences de pays comme la France et l’Allemagne.

Mais alors que les dirigeants de certains de ces alliés en danger sont confrontés à des batailles pour leur réélection ou à d’autres défis nationaux, et que les gouvernements s’inquiètent de l’impact de l’adhésion un jour de l’Ukraine à l’Union européenne, ce soutien commence à faiblir.

L’exemple le plus frappant est celui de la Pologne, dont le Premier ministre Mateusz Morawiecki a annoncé mercredi qu’il cesserait de livrer de nouvelles armes à l’Ukraine. Cette déclaration marque une escalade stupéfiante dans le différend entre Kiev et son plus proche voisin de l’UE au sujet des expéditions de céréales. Selon Varsovie, la production des agriculteurs polonais serait sous-cotée à l’approche des élections parlementaires du 15 octobre.

« L’Ukraine réalise qu’au cours des derniers mois, elle n’est pas frontalière avec la Pologne, elle est proche des élections polonaises », a déclaré Ivan Krastev, président du Centre pour les stratégies libérales à Sofia, en Bulgarie. Donc pour l’instant, « les votes de cent mille agriculteurs polonais sont plus importants pour le gouvernement que ce qu’il en coûtera à l’Ukraine. Et nous allons voir cela se produire dans de nombreux endroits », a-t-il ajouté.

Morawiecki est confronté à un défi de taille de la part de Donald Tusk, ancien Premier ministre qui a également été président du Conseil européen. Dans le cadre de sa stratégie électorale, le Premier ministre courtise les partisans du Parti de la Confédération d’extrême droite, opposé à l’aide à l’Ukraine.

« Nous ne transférons plus d’armes vers l’Ukraine, car nous équipons désormais la Pologne d’armes plus modernes », a déclaré Morawiecki dans un communiqué. apparence sur la chaîne de télévision polonaise Polsat.

Même s’il est tentant de considérer ces tensions comme un feu d’artifice électoral, il y a des raisons de croire qu’elles pourraient persister au-delà de la campagne. Comme l’a souligné un diplomate occidental qui a demandé à rester anonyme, le conflit céréalier entre Varsovie et Kiev révèle des inquiétudes plus profondes quant à l’adhésion de l’Ukraine à l’UE. « Depuis 18 mois, la Pologne harcèle tout Etat membre qui exprimerait la moindre hésitation à l’égard de l’Ukraine », a déclaré le diplomate. « Maintenant, ils montrent leurs vraies couleurs. »

Le problème pour Kiev est que ce n’est pas seulement la Pologne où le soutien semble diminuer. Depuis le début de la guerre, les États baltes ont mené la charge pro-ukrainienne à Bruxelles et à Washington, peut-être sans être aussi bruyants et efficaces que le Premier ministre libéral estonien, Kaja Kallas.

En tant que fille d’un ancien Premier ministre et commissaire européen, Kallas était largement considérée comme l’emblème d’une Europe de l’Est nouvellement enhardie et capable de surmonter la crise ukrainienne pour accéder à des positions de plus grand pouvoir à Bruxelles. Mais la crédibilité de Kallas a été mise à mal par un scandale impliquant son mari, qui s’est révélé détenir une participation dans une entreprise qui a continué à faire des affaires en Russie après l’invasion de février 2022, alors même que sa femme plaidait pour la fin de tout commerce avec Moscou.

Interrogé sur les problèmes de Kallas, le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsahkna, a déclaré qu’aucun bouleversement politique ne changerait le cours du pays : « Nous avons constamment des élections et nous avons constamment des problèmes intérieurs, mais cela ne change pas notre politique », a déclaré Tsahkna. « Une chose que l’Estonie a eu au cours de ces 32 années, c’est la même politique étrangère continue. »

Cela dit, Kallas s’est fait beaucoup moins entendre depuis que le scandale a éclaté fin août, privant Kiev de l’un de ses plus fervents défenseurs dans les capitales occidentales.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a annoncé mercredi qu’il cesserait de livrer de nouvelles armes à l’Ukraine | Omar Marques/Getty Images

Ensuite, il y a la Slovaquie. Ce pays d’Europe centrale compte parmi les plus grands soutiens européens à l’Ukraine, mais les élections du 30 septembre pourraient le rendre sceptique du jour au lendemain.

« Si vous avez une société où seulement 40 pour cent soutiennent la livraison d’armes à l’Ukraine et que votre gouvernement offre un soutien presque au niveau des pays baltes, cela crée une réaction négative », a déclaré Milan Nič, membre du Conseil allemand des relations étrangères.

Robert Fico, l’ancien Premier ministre populiste du pays, fait campagne sur un programme pro-russe et anti-américain qui s’oppose aux sanctions contre les citoyens russes et à de nouvelles livraisons d’armes à Kiev. Il est en passe de remporter les élections, selon le sondage de POLITICO.

Une victoire de Fico donnerait au Premier ministre hongrois Viktor Orbán – l’un des plus grands sceptiques européens de Kiev – un allié sur la scène européenne. Si son parti obtient suffisamment de soutien pour faire partie du gouvernement, a déclaré Fico à l’Associated Press plus tôt ce mois-ci, « nous n’enverrons plus d’armes ni de munitions en Ukraine ».

Il est certain que l’Ukraine compte encore de nombreux soutiens solides en Europe. La Lituanie, la Lettonie, la Roumanie, la Suède, la Finlande et d’autres restent fermement engagées, et le président français Emmanuel Macron a récemment fortement soutenu Kiev. Certains analystes minimisent également l’importance du rôle actuel de la Pologne et de la Slovaquie, soulignant qu’il ne reste plus beaucoup d’armes à livrer dans les arsenaux de ces pays.

Kiev, pour l’instant, semble détendue. S’exprimant lors d’une conférence de presse après un événement à Bruxelles vendredi dernier, la vice-Première ministre ukrainienne chargée de l’intégration européenne, Olha Stefanishyna, a minimisé les tensions entre Kiev et certains de ses anciens amis : « Nous avons un engagement fort et une confirmation politique qu’aucun des processus politiques cela affectera le soutien continu », a-t-elle déclaré.

Il est cependant difficile d’imaginer que quelque part Poutine ne se frotte pas les mains et ne regarde pas.