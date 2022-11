L’Europe cherche une plus grande part du marché spatial avec de nouveaux lanceurs

PARIS (AP) – La France, l’Allemagne et l’Italie ont annoncé mardi un accord pour un projet de lanceur spatial européen de nouvelle génération dans le cadre d’efforts apparents pour mieux concurrencer SpaceX d’Elon Musk et d’autres programmes de fusées aux États-Unis et en Chine.

Une déclaration des trois gouvernements a annoncé un montant non spécifié de financement public pour le plan, indiquant qu’il serait basé sur les prix du marché et les conditions économiques pour chaque élément du projet. L’Agence spatiale européenne attribuerait des contrats aux entreprises concernées.

Les lanceurs de nouvelle génération Ariane et Vega seront utilisés pour renforcer le rôle de l’Europe sur les marchés des satellites commerciaux et gouvernementaux, a déclaré le ministère français des Finances.

Les gouvernements ont également convenu de soutenir le développement de systèmes de lancement de mini et micro-roquettes fabriqués en Europe.

Les ministres des gouvernements européens rencontrent l’ESA à Paris cette semaine. L’agence devrait annoncer mercredi sa première nouvelle équipe d’astronautes depuis plus d’une décennie, en mettant l’accent sur une plus grande diversité et sur ce qui devrait être les premiers astronautes handicapés.

The Associated Press