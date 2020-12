Alors que nous entrons dans 2021, la préoccupation de l’Europe du Sud-Est concernant la sécurité et la diversité de l’approvisionnement énergétique et la dépendance excessive à l’égard du gaz russe est désormais de l’histoire ancienne, a déclaré un expert en énergie de haut niveau, notant qu’après de nombreuses années d’inaction, un certain nombre de nouveaux projets sont en cours. courant apportant beaucoup de gaz dans la région.

«Nous passons d’une période où le gaz russe circule dans la région et est distribué dans la région à des choses qui se passent», Julian Bowden, a déclaré un chercheur principal invité à l’Oxford Institute for Energy Studies (OIES) à Londres, lors d’une conférence en ligne de l’IENE animée par New Europe le 10 décembre.

«Les préoccupations de la région concernant la sécurité et la diversité de l’approvisionnement sont désormais de l’histoire ancienne. Cette discussion maintenant, ce problème a pris fin. Il y a beaucoup d’autres gaz disponibles et il peut atteindre le marché et nous l’avons vu en 2019-2020 et nous le verrons encore plus l’année prochaine. Il y a beaucoup d’approvisionnement », a déclaré Bowden.

Il a souligné que l’Europe du Sud-Est était un groupe de petits marchés déconnectés. «Si nous ignorons la Roumanie, la majeure partie de l’approvisionnement en gaz a été importée – 70% ont été importés de Russie. La Russie était dominante sur la scène de l’offre. La majeure partie du gaz passait par l’Ukraine, par le pipeline trans-balkanique à travers la Roumanie, la Bulgarie vers la Grèce et le tronçon vers la Turquie. C’est donc à la fois un pipeline d’importation et un pipeline de transit », a déclaré l’expert d’Oxford.

Il a noté que le fait de compter sur la Russie était certainement un moteur pour parler de sécurité d’approvisionnement.

Bowden a rappelé qu’au cours de la dernière décennie, il y avait eu un grand nombre de projets d’interconnexion, des projets de terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) en cours de définition, essayant d’être mis en place mais fondamentalement rien ne s’est passé malgré de nombreuses initiatives de l’Union européenne. «Mais ensuite, en 2019 et 2020, beaucoup de choses ont commencé à se produire», a-t-il déclaré. «La réexportation de gaz vers la Bulgarie a commencé en 2019 et s’est poursuivie et, sur le marché bulgare, ce flux de gaz de la Grèce vers la Bulgarie était en fait significatif. TurkStream est entré en service. La Roumanie a commencé à utiliser beaucoup plus qu’elle avait auparavant de son interconnexion avec la Hongrie et le flux entre la Hongrie et la Roumanie est devenu en fait assez important », a déclaré Bowden.

Il a également ajouté que la Roumanie a achevé la phase 1 du projet BRUA qui aidera à desservir les interconnexions gazières.

L’expert en énergie d’Oxford a noté, cependant, que l’un des impacts du gazoduc russe TurkStream était que le système trans-balkanique se vidait du jour au lendemain alors que le gaz était détourné par le premier tronçon du nouveau gazoduc russe via la Turquie.

Bowden a déclaré que certaines de ces tendances se poursuivront en 2021. Il a rappelé que le pipeline Trans Adriatic (TAP) démarrera plus tard ce mois-ci et augmentera en 2021 pour acheminer du gaz via le corridor sud d’Azerbaïdjan vers la région et se rendre en Grèce et en Bulgarie .

Il a ajouté que l’idée initiale de l’IGB est de le charger avec du gaz de TAP. «De toute évidence, je ne vois pas Alexandroupolis LNG se passer sans IGB. Alexandroupolis, si cela se produit dans sa configuration actuelle, est bien trop grande pour le marché grec donc Alexandroupolis n’est pas un projet grec, c’est un projet régional et ce gaz devra se déplacer et, par conséquent, vous aurez besoin de capacité pour le faire avancer et Je pense que c’est là que IGB aura un rôle au-delà du corridor gazier sud », a déclaré Bowden.

En outre, la section terrestre TurkStream vers la Hongrie via la Bulgarie et la Serbie devrait entrer en service. «Une grande partie est déjà construite en Bulgarie et en Serbie», a-t-il déclaré. «L’interconnecteur entre la Grèce et la Bulgarie (IGB), un projet qui existe depuis de très nombreuses années, est en cours de construction et devrait démarrer à la mi-2021. Croatia LNG démarre en janvier. Toutes ces choses peuvent être mises en banque parce qu’elles se produisent, vont arriver. Et puis, nous pourrons ajouter à la liste à l’approche du milieu des années 2020, Alexandroupolis LNG, Roumanie Mer Noire peut-être. Maintenant qu’arrivera-t-il au pipeline trans-balkanique, allons-nous le voir s’inverser en Ukraine? C’est une bonne question », dit-il.

L’expert a déclaré qu’un autre développement positif est que les perspectives d’un hub gazier régional s’améliorent rapidement. «L’une des conditions préalables pour un hub est la diversité, les marchés étant interconnectés. Je pense que nous pouvons mettre une grosse coche sur cette case », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne l’interconnectivité, il a déclaré que compte tenu de la taille du marché et de la croissance probable du marché, la capacité des interconnexions et des terminaux GNL prévus est probablement suffisante. « Par exemple, il est difficile de comprendre pourquoi dans un monde TurkStream où il y a un accès tiers – en supposant qu’il y soit – pourquoi vous devez construire une interconnexion séparée entre la Bulgarie et la Serbie – cela me semble un peu superflu », Dit Bowden.

Il a noté que si vous additionnez tous les projets actuels et futurs, «ironiquement, la part de marché russe dans cette région est maintenant menacée».

