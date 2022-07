L’Europe brûle. Est-ce enfin un signal d’alarme ?

Rien n’est étranger26:01L’Europe brûle. Est-ce enfin un signal d’alarme ?

La dernière vague de chaleur record en Europe suscite une véritable anxiété climatique.

Les incendies de forêt se sont propagés rapidement à travers le continent, tandis que la flambée des températures a déformé les routes et provoqué le gauchissement des voies ferrées. Plus de 1 000 personnes sont mortes à cause de la chaleur rien qu’en Espagne et au Portugal.

Avec l’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, certains se demandent si ce qui se passe en Europe poussera enfin les dirigeants à agir contre le changement climatique.

Avec:

Zia Weise, journaliste climat, Politico Europe.

Zia Weise, journaliste climat, Politico Europe.