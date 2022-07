L’Europe brûle alors que la canicule bat des records de température

Une vague de chaleur féroce en Europe occidentale a laissé une grande partie du continent se flétrir sous un soleil brûlant, alimentant de féroces incendies de forêt.

En Espagne, un incendie dans la province de Zamora, au nord-ouest, a coûté la vie à un berger de 69 ans.

Les pompiers du sud-ouest de la France luttaient toujours dans la chaleur écrasante pour contenir deux incendies massifs qui ont causé des destructions généralisées.

Une vague de chaleur féroce en Europe occidentale a laissé une grande partie du continent se flétrir sous un soleil brûlant, alimentant des incendies de forêt féroces et menaçant de battre davantage de records de température mardi.

En Grande-Bretagne, les prévisionnistes ont déclaré que le record national actuel de 38,7 degrés Celsius (102 degrés Fahrenheit) pourrait être battu et 40C dépassé pour la première fois, les experts blâmant le changement climatique et prédisant des conditions météorologiques extrêmes plus fréquentes à venir.

Lundi, les 38,1 ° C enregistrés dans le Suffolk, dans l’est de l’Angleterre, en ont fait le jour le plus chaud de l’année et le troisième jour le plus chaud jamais enregistré.

De l’autre côté de la Manche en France, de nombreuses villes ont enregistré lundi leurs températures les plus élevées jamais enregistrées, a annoncé l’office national de la météo.

Le mercure a atteint 39,3 °C à Brest sur la côte atlantique de la Bretagne, à l’extrême nord-ouest du pays, battant un précédent record de 35,1 °C datant de 2002.

Saint-Brieuc, sur la côte de la Manche, a atteint 39,5 °C, battant un précédent record de 38,1 °C, et la ville de Nantes, dans l’ouest, a enregistré 42 °C, battant un sommet vieux de plusieurs décennies de 40,3 °C, établi en 1949.

Depuis près d’une semaine maintenant, des armées de pompiers et une flotte d’avions bombardiers d’eau ont combattu des incendies qui ont mobilisé une grande partie de la capacité de lutte contre les incendies de la France.

Les vacanciers évacués

L’Irlande a connu des températures de 33 ° C à Dublin – les plus élevées depuis 1887 – tandis qu’aux Pays-Bas, les températures ont atteint 35,4 ° C dans la ville méridionale de Westdorpe. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un record, des températures plus élevées y sont attendues mardi.

La Belgique voisine s’attendait également à des températures de 40 ° C et plus.

La canicule européenne est la deuxième à engloutir des parties du sud-ouest du continent ces dernières semaines.

Des chercheurs de la Commission européenne, quant à eux, ont déclaré que près de la moitié (46%) du territoire de l’UE était exposée à une sécheresse de niveau d’alerte. Onze pour cent étaient au niveau d’alerte et les cultures souffraient déjà du manque d’eau.

Des incendies en France, en Grèce, au Portugal et en Espagne ont détruit des milliers d’hectares de terres.

Une zone de neuf kilomètres (5,5 miles) de long et huit kilomètres de large était encore en feu près de la dune du Pilat en France, la plus haute dune de sable d’Europe, transformant des paysages pittoresques, des campings populaires et des plages immaculées en un désordre brûlant.

L’incendie “fait littéralement exploser les choses”, telle était sa férocité, a déclaré Marc Vermeulen, chef des pompiers locaux.

Il ajouta:

Des troncs de pin de 40 ans éclatent.

Au total, 8 000 personnes ont été évacuées lundi des environs de la dune par mesure de précaution, car les vents changeants ont soufflé une épaisse fumée dans les zones résidentielles, ont indiqué des responsables.

Emballant précipitamment sa voiture, Patricia Monteil a dit qu’elle irait chez sa fille dans une autre partie du quartier. “Mais si cela prend feu aussi, je ne sais pas quoi faire.”

Environ 32 000 touristes ou résidents ont été contraints de décamper en France, dont beaucoup vers des abris d’urgence.

Lundi soir, le parquet de la ville de Bordeaux, dans le sud-ouest, a déclaré qu’un homme soupçonné d’avoir déclenché l’un des incendies de la région avait été placé en garde à vue.

Les deux incendies dans la région ont détruit près de 17 000 hectares de terres.

A Avigon, dans le sud-est, un incendie qui s’était déclaré jeudi dernier a repris vie lundi, ont rapporté les pompiers locaux, tandis qu’un autre incendie s’est déclaré dans le nord-ouest, en Bretagne.

En Espagne, un incendie dans la province de Zamora, dans le nord-ouest du pays, a coûté la vie à un berger de 69 ans, ont annoncé les autorités régionales. Dimanche, un pompier est décédé dans le même secteur.

Plus tard lundi, il a été signalé qu’un employé de bureau dans la cinquantaine était décédé des suites d’un coup de chaleur à Madrid.

Les autorités ont signalé une vingtaine d’incendies de forêt qui font toujours rage du sud à la Galice dans l’extrême nord-ouest, où les incendies ont détruit environ 4 500 hectares de terres.

‘Profitez du soleil’

Les incendies au Portugal ont fait deux autres morts dans la région nord de Vila Real, après qu’une voiture transportant deux villageois locaux s’est écrasée sur la route alors qu’ils semblaient tenter de fuir une zone d’incendie, ont déclaré des responsables locaux.

“Nous avons retrouvé la voiture et ces deux personnes, âgées d’environ 70 ans, complètement brûlées”, a déclaré le maire de Murca, Mario Artur Lopez, à la télévision SIC Noticias. Les victimes venaient du village voisin de Penabeice, a-t-il ajouté.

Presque tout le pays est en état d’alerte élevée pour les incendies de forêt malgré une légère baisse des températures, qui a atteint jeudi dernier 47 ° C – un record pour juillet.

Les incendies y ont déjà tué deux autres personnes, blessé une soixantaine et détruit entre 12 000 et 15 000 hectares de terres.

En Grande-Bretagne, le gouvernement, déjà dans les cordes après une série de scandales ayant contraint le Premier ministre Boris Johnson à démissionner, a été accusé de prendre la situation trop à la légère.

Johnson a été critiqué pour n’avoir pas assisté à une réunion d’urgence sur la crise dimanche, au lieu d’organiser une fête d’adieu lors de sa retraite à la campagne financée par l’État.

Et les médecins ont condamné les commentaires du vice-Premier ministre Dominic Raab, qui a semblé minimiser la menace de la chaleur extrême lorsqu’il a dit aux Britanniques de “profiter du soleil”.

Le tabloïd Sun a titré sa couverture de la chaleur “British Bake Off”, observant que le “scorcher” rendait le Royaume-Uni plus chaud qu’Ibiza, où les températures étaient relativement basses de 30 ° C.

Les températures extrêmes ont vu les vols suspendus à l’aéroport de Luton près de Londres et à la base de la Royal Air Force Brize Norton en raison de “défauts” sur la piste, sans relâche prévue pour mardi.

Les trains ont été annulés et les écoles fermées dans les zones touchées.

A Brighton, sur la côte sud de l’Angleterre, l’employé de banque Abu Bakr a relativisé la canicule.

“Je viens du Soudan”, a-t-il déclaré. “Quarante, quarante-cinq degrés est juste la norme. C’est aussi bon que possible.”