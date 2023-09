L’Europe balaie les États-Unis lors de la séance à quatre de vendredi : comment les Européens ont pris la tête de la Ryder Cup

L’équipe Europe a balayé l’équipe américaine lors de la séance à quatre du vendredi matin, prenant une avance de 4-0 à la Ryder Cup. Voici ce que vous devez savoir :

Par Justin Ray, c’est la première fois que l’Europe balaie la séance d’ouverture de la Ryder Cup. Ce n’est que la deuxième fois qu’une équipe remporte la première séance de la Ryder Cup et qu’aucun match n’atteint les 18 (États-Unis en 1975).

Jon Rahm et Tyrrell Hatton ont ouvert la Ryder Cup avec une victoire 4&3 contre les n°1 mondiaux Scottie Scheffler et Sam Burns. Viktor Hovland et Ludvig Aberg ont également gagné 4&3 contre Max Homa et Brian Harman.

Shane Lowry et Sepp Straka ont tenu bon pour gagner 2&1 contre Rickie Fowler et Collin Morikawa.

Détenant une avance d’un point avant le 17e trou, Rory McIlroy a frappé son coup de départ à deux pieds de la broche. Tommy Fleetwood a réussi un birdie pour assurer le balayage, battant Xander Schauffele et Patrick Cantlay 2&1.

Les duos des Américains

Le capitaine Zach Johnson avait un plan pour la journée, même s’il n’a pas voulu montrer toutes ses cartes après la cérémonie d’ouverture de jeudi. Nous pouvons remettre en question ces duos à quatre autant que nous le souhaitons, mais ce qui est fait est fait. Justin Thomas et Jordan Spieth entrent enfin sur le parcours, et ils seront en tête pour les États-Unis. Ensuite, il y a Scheffler, le joueur n°1 mondial selon l’OWGR, et Brooks Koepka, un alpha qui devait juste mijoter. regarder les matchs du matin se dérouler.

Homa et Wyndham Clark jouaient ensemble à des jeux d’argent en Arizona la semaine dernière, un indice que ce partenariat pourrait se produire. La seule chose vraiment surprenante, c’est que c’est Collin Morikawa et non Cantlay qui sort avec Schauffele cet après-midi. Le partenariat Cantlay/Schauffele est si bon depuis 2021.

Ils ont besoin d’au moins 2 1/2 points lors de la séance de l’après-midi pour se sentir bien avant samedi. C’est l’état d’esprit actuel : prendre la tête, pas tout dépasser en une seule séance. — Kellenberger

Les couples européens

Des trucs provocateurs de la part du capitaine Luke Donald, qui a tiré correctement tous les leviers avec cette première série de paires mais n’a gardé aucune de ces équipes ensemble pour l’après-midi.

Hovland et Hatton ensemble ? OK, je n’avais pas vu ça venir. Rahm est chargé des débuts de la recrue Nicolai Højgaard à la Ryder Cup, et le vétéran Justin Rose est invité à faire de même avec Robert MacIntyre. Puis Matt Fitzpatrick, toujours à la recherche de son premier point à la Ryder Cup lors de sa troisième participation, sort avec McIlroy. Tout cela a du sens dans le vide et Donald mérite désormais le bénéfice du doute, mais j’ai pensé qu’il opterait pour davantage de ce qui fonctionnait déjà. — Kellenberger

Matchs à quatre balles du vendredi après-midi (heures HE)

6h25 : Hovland/Hatton contre Spieth/Thomas

6h40 : Rahm/Højgaard contre Koepka/Scheffler

6h55 : MacIntyre/Rose contre Clark/Homa

7h10 : McIlroy/Fitzpatrick contre Morikawa/Schauffele

(Photo : Adam Cairns / USA aujourd’hui)