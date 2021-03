Bruxelles a accusé la Grande-Bretagne de retenir les vaccins prévus pour l’Europe et même d’une interdiction, qui n’existe pas, sur les exportations de vaccins. En retour, le gouvernement britannique a vanté la rapidité et le succès de son achat et de son déploiement de vaccins, en le comparant au rythme plus lent de l’Union européenne, et a fait valoir que le Brexit a rendu ce succès possible.

Les relations entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne ont été tendancieuses pendant un certain temps sur les questions entourant le protocole d’Irlande du Nord, l’accord plus large sur le retrait de la Grande-Bretagne du bloc et sur l’approvisionnement en vaccins.

