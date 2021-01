BRUXELLES – L’Europe a hâte d’un «changement climatique politique» après la prestation de serment de Joseph R. Biden Jr. mercredi, mais si le nouveau président américain est préoccupé par des problèmes chez lui, il est prêt à avancer seul dans des domaines clés, Les dirigeants et analystes européens disent. Les pays européens, avec leurs propres problèmes de division et de pandémie, comprennent le besoin de M. Biden de se concentrer d’abord sur les questions nationales de vaccination, d’emploi, d’extrémisme de droite et de polarisation, en particulier après le déchaînement de Capitol Hill. Mais les problèmes mondiaux se sont accélérés sous le président Trump, et l’Europe ne peut subordonner ses propres intérêts et agenda même à une volonté d’alliance revigorée et à «un changement climatique politique», a déclaré le ministre français des Finances et de l’Économie, Bruno Le Maire, soulignant que cela n’était pas simplement une vision française mais un consensus européen croissant. Malgré l’intérêt exprimé par l’équipe de Biden pour une relation transatlantique saine, l’avenir de l’Amérique est maintenant moins prévisible et fiable, a suggéré M. Le Maire dans une interview. On craint de plus en plus que l’ensemble des crises auxquelles l’administration Biden ne soit confrontée ne prenne du temps à se résoudre et que personne ne sache comment elles seront résolues.

Les dirigeants européens ont été «consternés» par les événements du Capitole, et «en regardant cela et les émeutes dans de nombreuses villes américaines, il y a un risque que la société américaine soit divisée et que l’administration américaine ne soit pas en mesure d’assumer ses responsabilités mondiales, »A déclaré M. Le Maire. «L’Union européenne et les pays européens ont un choix stratégique à faire, soit attendre que les États-Unis et l’administration Biden prennent des décisions, soit passer à autre chose», a déclaré M. Le Maire. «Nous devons avancer dans la lutte contre le changement climatique, la construction de nouveaux actifs industriels, l’innovation et ouvrir la voie à un nouveau continent européen qui sera plus fort, plus indépendant et capable de diriger la course aux nouvelles technologies.

Cette inquiétude européenne concernant des États-Unis plus repliés sur eux-mêmes est légitime, a déclaré Charles A. Kupchan, ancien responsable d’Obama et haut responsable du Council on Foreign Relations, affirmant que les problèmes intérieurs de l’Amérique «affecteront énormément la politique étrangère». M. Biden s’est entouré d’interventionnistes libéraux bien connus en politique étrangère, mais «vous avez à Biden quelqu’un qui comprend que la principale menace pour la sécurité nationale des États-Unis en ce moment, c’est nous», c’est-à-dire les Américains eux-mêmes, a déclaré M. Kupchan. . «C’est la mesure dans laquelle nous sommes confrontés à un électorat dont au moins la moitié est en révolte.»

En tant que politicien soucieux des élections de mi-mandat au Congrès, « Biden se concentrera comme un laser dans sa première année sur la pandémie, sur la réouverture de l’économie, sur le chômage, sur les infrastructures, sur les soins de santé, sur une relance économique », M. Dit Kupchan. «Il y aura beaucoup moins de temps, d’énergie et d’argent pour la politique étrangère.» Sophia Besch et Luigi Scazzieri du Centre pour la réforme européenne argumenter dans un nouveau papier que «de nombreux Européens voudront oublier que la présidence de Trump s’est jamais produite». Mais ils ajoutent: «L’Europe ne peut pas continuer à se tourner vers les États-Unis pour répondre à des questions clés sur ses intérêts et sur la manière de les poursuivre.» C’est particulièrement vrai pour la défense, pour laquelle la plupart des dirigeants européens conviennent qu’il faut dépenser davantage. La ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, affirme que les Européens ne peuvent pas remplacer l’Amérique en tant que fournisseur de sécurité, comme le font les dirigeants d’Europe centrale et orientale. Mais d’autres, en particulier le président français Emmanuel Macron et le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell Fontelles, soutiennent que les Européens ne peuvent pas être sûrs de la fiabilité de l’Amérique. La victoire de M. Biden ne doit pas distraire ni décourager les Européens d’un objectif de défense plus indépendante et d’autonomie plus stratégique, disent-ils, même dans le cadre de l’OTAN. Il existe des problèmes particuliers, tels que le terrorisme, l’instabilité en Afrique du Nord et les migrations, où les Européens ont le sentiment qu’ils doivent pouvoir agir seuls de manière plus efficace. «Là où nous, Européens, devons faire attention à nos attentes envers les Américains, c’est dans notre voisinage», a déclaré Nathalie Tocci, directrice de l’Institut italien des affaires internationales. Sur des questions telles que la Biélorussie, l’Ukraine et les Balkans, «la coordination avec les États-Unis est importante, mais nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les États-Unis intensifient leur engagement», a-t-elle déclaré.