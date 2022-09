L’Europe accepte une taxe exceptionnelle sur le pétrole et le gaz dans une “course folle” pour apprivoiser la crise énergétique

Londres

CNN Affaires

—



Les gouvernements de l’UE ont convenu vendredi de taxer les bénéfices exceptionnels des sociétés pétrolières et gazières et de plafonner les revenus de certains producteurs d’électricité alors que le coût de la crise énergétique en Europe monte en flèche.

Mais les ministres de l’énergie des 27 États membres de l’UE pas réussi à trouver un accord sur une proposition de la Commission européenne visant à imposer un plafond de prix sur les importations de gaz naturel russe. La crise énergétique a été en grande partie déclenchée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie

“Nous n’avons pas encore de consensus sur cette étape”, Kadri Simson, haut responsable de l’énergie de la Commission européenne, a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi.

La semaine dernière, le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a accusé les géants du pétrole et du gaz de “se régaler de centaines de milliards de dollars de subventions et de bénéfices exceptionnels alors que les budgets des ménages diminuent et que notre planète brûle”. Il a exhorté les économies riches à imposer des taxes exceptionnelles pour financer l’aide aux personnes aux prises avec des factures d’énergie et aux pays touchés par la crise climatique.

Claude Turmes, ministre luxembourgeois de l’énergie, a déclaré que l’Europe devait trouver des alternatives à la “course folle” entre les pays qui tentent de se dépenser davantage pour protéger les consommateurs et les entreprises des augmentations douloureuses de leurs factures.

Il parlait moins de 24 heures après que le gouvernement allemand a annoncé qu’il emprunterait 200 milliards d’euros (195 milliards de dollars) pour aider à réduire les coûts de l’énergie, y compris un plafond sur les prix du gaz naturel pour les ménages et les entreprises.

“Cela envoie le mauvais signal car il semble que l’Allemagne fasse preuve de force budgétaire pour subventionner la consommation de gaz en Allemagne au détriment des consommateurs de gaz ailleurs en Europe”, a déclaré à CNN Business Jeromin Zettelmeyer, directeur de Bruegel, un groupe de réflexion basé à Bruxelles. .

Les emprunts de l’Allemagne s’ajoutent aux 530 milliards d’euros (518 milliards de dollars) que les gouvernements européens et le Royaume-Uni se sont jusqu’à présent engagés à protéger les consommateurs contre des hausses inabordables de leurs factures, selon Bruegel.

Ce total de 730 milliards d’euros (712 milliards de dollars) couvre les engagements de dépenses pris depuis septembre 2021 – lorsque les prix mondiaux de l’énergie ont commencé à augmenter – et comprend certaines mesures prises pour faire face à d’autres pressions du coût de la vie.

Le Royaume-Uni prévoit également une vague d’emprunts pour contenir la crise énergétique. La semaine dernière, le ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, a déclaré qu’un plan visant à geler les factures d’énergie des ménages et des entreprises coûterait 60 milliards de livres sterling (66 milliards de dollars) pour les six premiers mois seul.

Mais le coût total du plafonnement des prix — qui durera deux ans pour les ménages – pourrait atteindre environ 150 milliards de livres sterling (166 milliards de dollars) selon certains experts, un chiffre qui a été inclus dans l’analyse de Bruegel.

Le prix sera entièrement financé par une dette publique supplémentaire, a déclaré vendredi à CNN Business un porte-parole du ministère britannique des Finances.

Les mesures convenues vendredi par les ministres de l’énergie de l’UE comprennent une réduction obligatoire de la demande d’électricité, un plafonnement des revenus de certains producteurs d’électricité qui n’utilisent pas de gaz naturel et une taxe sur les bénéfices exceptionnels des entreprises de combustibles fossiles, ce que la Commission espère lever 140 milliards de dollars.

Les prix de détail de l’énergie devraient augmenter de 40,8 % en septembre, contre 38,6 % en août, dans les 19 pays qui utilisent l’euro, a annoncé vendredi l’Office des statistiques de l’UE.

Le prix de gros du gaz — qui alimente directement le prix de détail pour le chauffage et l’électricité payés par les consommateurs – ont commencé à augmenter l’automne dernier alors que les économies s’ouvraient de leurs blocages pandémiques, provoquant une flambée de la demande.

Mais l’invasion de l’Ukraine par la Russie fin février et l’impasse énergétique qui en a résulté entre Moscou et l’Union européenne ont fait grimper le prix de référence européen du gaz naturel de 327 % par rapport à il y a un an.

La flambée des prix de l’énergie fait grimper les coûts dans l’ensemble de l’économie et pèse sur la croissance.

L’inflation de la zone euro a atteint un niveau record en septembre, tirée par le prix de l’énergie.

Les prix à la consommation dans les 19 pays qui utilisent l’euro ont augmenté de 10% par rapport au même mois l’an dernier – le taux d’inflation le plus élevé des 25 ans depuis l’introduction de la monnaie.

La Banque centrale européenne a relevé ses taux d’intérêt d’un record de 0,75 point de base au début du mois dans le but d’endiguer la spirale des prix, et pourrait le faire à nouveau en octobre lors de sa prochaine réunion.

L’Organisation de coopération et de développement économiques prévoit que les chocs des prix des aliments et de l’énergie réduiront la croissance économique en Europe de plus de 1,25 point de pourcentage l’année prochaine.

“Cela entraînerait de nombreux pays dans une récession d’une année entière en 2023, tandis que la croissance du PIB serait également affaiblie en 2024”, a déclaré l’OCDE dans un rapport en début de semaine.

— Ève Brennan, Xiaofei Xu et Livvy Doherty ont contribué au reportage.