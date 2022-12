L’Europe accepte de plafonner le prix du pétrole russe à 60 dollars le baril

Londres

L’Union européenne est parvenue à un consensus sur le prix auquel plafonner le pétrole russe quelques jours seulement avant l’entrée en vigueur de son interdiction sur la plupart des importations.

La nouvelle de l’accord, qui avait nécessité l’approbation de la Pologne récalcitrante, a été confirmé sur Twitter par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, marquant une étape clé dans les efforts de l’Occident pour punir le président Vladimir Poutine sans ajouter de pression sur l’économie mondiale.

“Aujourd’hui, l’Union européenne, le G7 et d’autres partenaires mondiaux ont convenu d’introduire un plafond mondial des prix du pétrole maritime en provenance de Russie”, a déclaré von der Leyen, ajoutant que cela renforcerait les sanctions contre la Russie, diminuerait les revenus de Moscou et stabiliserait les marchés de l’énergie en permettant aux opérateurs basés dans l’UE d’expédier le pétrole vers des pays tiers à condition que son prix soit inférieur au plafond.

Les 27 États membres du bloc ont convenu vendredi de fixer le plafond à 60 dollars le baril, a déclaré vendredi à CNN un responsable de l’UE connaissant la situation.

Les plus grandes économies occidentales ont convenu plus tôt cette année d’établir un plafond de prix après le lobbying des États-Unis, et se sont engagées à régler les détails d’ici début décembre. Mais réglage un certain nombre s’était avéré difficile.

Plafonner le prix du pétrole russe entre 65 et 70 dollars le baril, une fourchette précédemment en discussion, n’aurait pas causé beaucoup de douleur au Kremlin. Le brut de l’Oural, la référence de la Russie, s’est déjà négocié à l’intérieur ou à proximité de cette fourchette. Des pays de l’UE tels que la Pologne et l’Estonie avaient fait pression pour que le plafond soit plus bas.

“L’accord de plafonnement des prix du pétrole d’aujourd’hui est un pas dans la bonne direction, mais cela ne suffit pas”, a déclaré le ministre estonien des Affaires étrangères. Urmas Reinsalu a tweeté Vendredi. “L’intention est bonne, la livraison est faible.”

Un prix de 60 dollars représente une remise de près de 27 dollars par rapport au brut Brent, la référence mondiale. L’Oural s’est négocié à des rabais d’environ 23 $ ces derniers jours. Reuters a rapporté que l’accord de l’UE comprenait un mécanisme pour ajuster le niveau du plafond afin de s’assurer qu’il était toujours inférieur de 5% au taux du marché.

Le risque de se contenter d’un prix plus bas est que la Russie pourrait riposter en réduisant sa production, ce qui perturberait les marchés. La Russie a précédemment averti qu’elle cesserait d’approvisionner les pays qui adhèrent au plafond.

Avec l’alignement des pays de l’UE, le dernier obstacle restant à un accord plus large du G7 a été levé. Un haut responsable du département du Trésor américain a déclaré jeudi que 60 dollars seraient acceptables.

“Nous pensons toujours que le plafonnement des prix contribuera à limiter la capacité de M. Poutine à profiter du marché pétrolier afin qu’il puisse continuer à financer une machine de guerre qui continue de tuer des Ukrainiens innocents”, a déclaré à la presse le coordinateur du Conseil de sécurité nationale pour les communications stratégiques, John Kirby. .

“Nous pensons que les 60 dollars le baril sont appropriés et nous pensons que cela aura cet effet”, a ajouté Kirby.

Le plafonnement des prix est conçu pour être appliqué par les entreprises qui fournissent des services d’expédition, d’assurance et d’autres services pour le pétrole russe. Si un acheteur a accepté de payer plus que le plafond, il retiendra ces services. La plupart de ces entreprises sont basées en Europe ou au Royaume-Uni.

Les investisseurs sont déjà nerveux, l’embargo de l’Union européenne sur le pétrole russe voyageant par mer devant entrer en vigueur lundi. La confusion quant à l’impact de cette mesure, ainsi que les questions persistantes sur le plafonnement des prix, ont déstabilisé les commerçants.

“Il y a tellement d’incertitudes, de doutes et de manque de clarté sur la politique que personne n’est vraiment sûr de savoir comment agir”, a déclaré Richard Bronze, responsable de la géopolitique au cabinet de recherche Energy Aspects.

Les prix du pétrole ont fortement chuté depuis l’été, car les blocages du coronavirus en Chine et les craintes de récession mondiale ont pesé sur la demande. L’OPEP et la Russie ont annoncé une forte réduction de la production en octobre, mais cela n’a eu que peu d’impact durable sur les prix. L’embargo de l’UE et les efforts visant à fixer un plafond des prix pourraient recommencer à les faire grimper.

— Chris Liakos et Betsy Klein ont contribué à cet article.