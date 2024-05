L’Union européenne a approuvé mardi un plan visant à reverser à l’Ukraine les bénéfices générés par le gel des avoirs de la banque centrale russe.

Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Jan Lipavsky, a déclaré que cette décision permettrait à l’Ukraine de recevoir jusqu’à 3 milliards d’euros (environ 3,3 milliards de dollars) cette année.

« Nous avons autorisé l’UE à utiliser les revenus des avoirs gelés de la banque centrale russe pour aider l’Ukraine », a écrit Lipavsky sur X, anciennement Twitter. « Cette année seulement, jusqu’à 3 milliards d’euros, dont 90 % sont destinés à l’armée ukrainienne. La Russie doit payer pour ses dommages de guerre. »

Semaine d’actualités a contacté le ministère russe des Affaires étrangères par courrier électronique pour obtenir ses commentaires.

Le contexte

Les États membres de l’Union européenne et d’autres pays du Groupe des Sept (G7) débattent depuis longtemps de la manière dont les 300 milliards de dollars d’actifs de la banque centrale russe cachés dans les pays occidentaux devraient être utilisés pour aider l’Ukraine à financer son effort de guerre contre la Russie.

Les avoirs financiers ont été gelés peu après que la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022.

Ce que nous savons

Reuters a rapporté ce mois-ci que l’UE avait estimé que d’ici 2027, les bénéfices exceptionnels provenant des actifs de la banque centrale russe gelés dans le plus grand bloc commercial du monde pourraient atteindre 20 milliards d’euros (environ 21,7 milliards de dollars). Les avoirs gelés suscitent énormément d’intérêt car ils sont bloqués.

Plus des deux tiers des avoirs souverains gelés de la Russie sont cachés dans l’UE.

Le plan approuvé par l’UE permettra à l’Ukraine de percevoir les bénéfices nets générés à partir du 15 février, selon Bloomberg. Les résultats financiers du premier trimestre de la société de services financiers basée en Belgique Euroclear, qui détient la majorité des actifs gelés, montrent que quelque 557 millions d’euros (environ 605 millions de dollars) ont été générés depuis cette date.

Kiev recevra des fonds deux fois par an dans le cadre de ce plan.

Le président russe Vladimir Poutine lors d’une conférence de presse à Harbin, en Chine, le 17 mai. L’UE a approuvé mardi un plan visant à reverser à l’Ukraine les bénéfices générés par le gel des actifs de la banque centrale russe.

Contributeur/Getty Images



Vues

Sergueï Ryabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères chargé des relations avec les États-Unis, de la non-prolifération et du contrôle des armements, a averti en décembre que la confiscation des avoirs russes gelés pourrait rompre les relations diplomatiques entre Moscou et Washington.

Les relations diplomatiques « ne sont pas une sorte de totem qu’il faut vénérer ; ce n’est pas une vache sacrée que tout le monde protège », a déclaré Ryabkov dans une interview à l’agence de presse officielle russe Interfax.

« Mais nous ne prendrons pas l’initiative de les détruire, de les déchirer. Ce n’est pas dans nos règles d’agir de cette manière, notamment en nous basant sur notre compréhension du fait que la Russie et les Etats-Unis ont un rôle central dans le maintien de la sécurité internationale et des stratégies stratégiques. stabilité », a-t-il déclaré.

« En ce qui concerne le déclencheur d’une éventuelle série de confrontations avec le potentiel de rupture des relations, le déclencheur pourrait être la confiscation des avoirs, une nouvelle escalade de l’escalade militaire, et bien plus encore. Je ne me lancerais pas ici dans des prévisions négatives. Je’ Je dis simplement tout cela pour qu’il y ait une compréhension claire : nous sommes prêts à tous les scénarios, et les États-Unis ne doivent pas avoir l’illusion, si cela existe, que la Russie, comme on dit, entretient des relations diplomatiques avec cet État. [the U.S.] avec les deux mains », a-t-il ajouté.

Et après?

L’Ukraine devrait recevoir sa première collecte de bénéfices nets provenant des avoirs souverains russes gelés en juillet, ont déclaré des diplomates de l’UE, selon Reuters.

