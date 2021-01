Les pays européens sont à un « point de basculement » de la pandémie, a déclaré le directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé, alors que les infections augmentent rapidement et que la menace d’une version mutée du virus se propage se profile.

« Nous restons sous l’emprise du COVID-19 alors que les cas augmentent à travers l’Europe et nous nous attaquons aux nouveaux défis posés par le virus en mutation. Ce moment représente un point de basculement dans le cours de la pandémie », a déclaré Hans Kluge.

La variante la plus transmissible a déjà été détectée dans 22 pays de la région européenne de l’OMS, a-t-il dit, soulignant que les pays devaient «intensifier» les mesures pour empêcher une nouvelle propagation.

« Le virus s’améliore … et nous devons le faire aussi », a déclaré Catherine Smallwood du programme d’urgence de l’OMS, expliquant que la réduction de la transmission devrait être une priorité pour les pays.

Les responsables de la santé s’attendent également à ce que les infections continuent d’augmenter après les vacances, Kluge déclarant qu’il existe actuellement une « image incomplète de la situation épidémiologique actuelle » avec une baisse des tests autour de Noël et du Nouvel An.

Quel sera l’impact des vaccins sur la pandémie?

Bien que certains pays d’Europe, y compris le Royaume-Uni et les États membres de l’UE, aient commencé à déployer des vaccins, les responsables de l’OMS ont averti de ne pas supprimer progressivement les restrictions.

« La première chose que le déploiement de la vaccination changera ne sera pas la transmission, mais ce sera que les personnes les plus vulnérables, celles que nous vaccinerons en premier, n’auront pas de maladie grave et ne finiront pas à l’hôpital. et ne mourra pas », a déclaré Smallwood.

« C’est le premier impact, mais il n’est pas sûr de supposer que cela se produira tout seul. Nous devons encore continuer tout ce que nous avons fait au moins pour les six prochains mois. »

Kluge a déclaré que bien que « l’immunité de troupeau » soit un « point final souhaité », les pays devront d’abord réduire la propagation du virus, en partie parce qu’on ne sait toujours pas pendant combien de temps les vaccins préviendront l’infection.

Les vaccinations pourraient également « faire pression » sur le virus et les responsables ne savent pas « comment le virus lui-même continuera à changer », a déclaré Smallwood.

La région européenne a déjà énormément souffert de la pandémie, avec 26 millions de cas confirmés et plus de 580000 décès en 2020.

Le COVID-19 pourrait-il être éradiqué?

Bref, les responsables ne le savent pas, mais une seule maladie humaine a été éradiquée auparavant: la variole.

Il existe « d’énormes différences » entre la variole et le COVID-19 qui « est apparu, s’est répandu dans le monde entier et s’est très bien adapté à la circulation parmi les humains et a continué de s’adapter et continuera de s’adapter », a déclaré Smallwood.

Elle a souligné qu’il y avait encore de nombreuses questions sur la durée pendant laquelle les vaccins produiront une immunité chez l’homme et sur la façon dont le virus muterait à mesure que davantage de personnes seraient vaccinées.

« Pour le moment, nous sommes vraiment dans le vif du sujet, non seulement nous sommes dans le vif du sujet, mais nous sommes probablement dans la région européenne dans la phase de transmission la plus aiguë », a-t-elle ajouté.