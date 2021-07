L’Europe a du mal à se libérer des restrictions de Covid alors que la variante delta augmente

Les gens ont célébré la fin du couvre-feu contre les coronavirus à Barcelone, en Espagne, le 9 mai 2021. Maintenant, la Catalogne réimpose des restrictions au milieu d’une augmentation des cas de Covid. NurPhoto | NurPhoto | Getty Images

LONDRES – L’Europe a du mal à contenir une augmentation des cas de Covid-19 causée par la variante delta, mais alors que plusieurs pays réimposent des mesures pour contrôler la propagation, le Royaume-Uni franchit le pas et lève les restrictions. Du scepticisme résiduel vis-à-vis des vaccins dans certains pays, aux flambées d’infections liées à la reprise de la vie nocturne, l’Europe doit faire face à des besoins concurrents : la réouverture de secteurs économiques cruciaux cet été, tout en freinant l’augmentation des cas. Ce n’est pas un équilibre facile à trouver et, par excès de prudence, un certain nombre de pays – dont la France, les Pays-Bas, la Grèce et l’Espagne – ont annoncé lundi de nouvelles restrictions dans le but de freiner la hausse des infections, en particulier chez les jeunes. qui sont les derniers de la file à se faire vacciner contre le Covid.

Vaccins obligatoires ?

En France, le président Emmanuel Macron a annoncé que pour les personnels de santé et de soins, les vaccins seraient obligatoires, et qu’un « pass santé » (une application indiquant son statut vaccinal ou un test négatif récent) serait bientôt requis pour accéder aux lieux de culture ou de loisirs d’un plus grande capacité. A partir du mois d’août, le pass sera obligatoire pour accéder aux cafés, restaurants, centres commerciaux, avions et trains en France. Enfin, dans le but d’encourager la vaccination, les tests PCR cesseront d’être indemnes de la chute à moins qu’ils ne fassent partie d’une prescription. « Si nous n’agissons pas aujourd’hui, le nombre de cas va continuer à augmenter fortement, et entraînera inévitablement une augmentation des hospitalisations à partir du mois d’août », a-t-il ajouté. Macron a déclaré au public dans une allocution télévisée. De même, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a également prononcé lundi une allocution télévisée dans laquelle il a annoncé que les injections de Covid seraient obligatoires pour les maisons de retraite et les personnels de santé et que seules les personnes vaccinées seront autorisées à l’intérieur dans les bars, cinémas, théâtres et espaces clos. La Grèce, comme la France, a eu du mal à encourager l’adoption de vaccins parmi les membres les plus sceptiques du public.

Implorer les gens de prendre des photos de Covid, Mitsotakis a dit: « Le pays ne sera plus fermé par l’attitude de certains. Il donnera la liberté à beaucoup. Et la protection de tous. Car ce n’est pas la Grèce qui est en danger, mais les Grecs non vaccinés. » Danny Altmann, professeur d’immunologie à l’Imperial College de Londres, a déclaré mardi à CNBC que les approches divergentes montraient à quel point le problème était nuancé. « [It illustrates] à quel point il est difficile et difficile pour les décideurs politiques et les scientifiques de faire des affirmations contre un ennemi aussi redoutable et imprévisible », a-t-il déclaré. « Nous faisons des prédictions à nos risques et périls. »

Vie nocturne

La variante delta hautement transmissible du coronavirus fait des ravages particulièrement parmi les jeunes populations européennes, car les économies ont commencé à autoriser la réouverture de leurs lieux de loisirs nocturnes, certains après de nombreux mois de fermeture. Cependant, les taux de vaccination chez les jeunes sont à la traîne dans la région, beaucoup d’entre eux étant tout juste invités à recevoir leur première dose. Alors que des pays comme la France et la Grèce peinent encore à convaincre tout le monde de se faire vacciner, d’autres pays se précipitent pour administrer des vaccins aux plus jeunes, considérés à la fois comme vecteurs du virus par la socialisation, et plus vulnérables compte tenu de leur statut partiel ou non vacciné. Une étude menée au Royaume-Uni en mai a révélé que deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech ou AstraZeneca-Université d’Oxford confèrent une protection efficace contre la variante delta Covid, découverte pour la première fois en Inde. Cependant, le fait de n’avoir qu’une seule dose ou de ne pas être vacciné rend les individus beaucoup plus vulnérables à l’infection. La hausse des infections à Covid a vu le Premier ministre néerlandais Mark Rutte admettre lundi que les restrictions de Covid avaient été levée trop tôt fin juin. Lundi, 8 522 nouveaux cas de Covid ont été confirmés et samedi, le pays a signalé son plus grand nombre de cas depuis Noël. Les commentaires de Rutte sont venus après le gouvernement a concédé il a été pris au dépourvu par l’augmentation du taux d’infection. Il a annoncé vendredi qu’il devrait réimposer des règles sur les bars et restaurants et fermer les boîtes de nuit, quelques jours seulement après leur réouverture, dans le but de freiner la propagation parmi les plus jeunes. L’Espagne a également dû faire marche arrière sur la levée des mesures. Lundi, des responsables ont déclaré que le taux de contagion Covid-19 sur deux semaines dans le pays était toujours en hausse, plus que triplé en deux semaines, a rapporté Reuters. Cependant, le chef des urgences sanitaires, Fernando Simon, a déclaré que le rythme de l’augmentation s’était ralenti ces derniers jours et que la dernière vague pourrait approcher de son apogée.

Néanmoins, de nouvelles restrictions ont été annoncées en Catalogne et à Valence la semaine dernière, notamment la fermeture de la plupart des lieux nocturnes, ainsi que des limites sur les rassemblements sociaux. À Valence, le gouvernement régional a demandé à son tribunal d’autoriser un couvre-feu dans les villes de plus de 5 000 habitants considérées comme à haut risque, notamment dans sa capitale Valence et la ville touristique favorite de Benicassim. Pour sa part, l’Allemagne connaît une lente augmentation (bien qu’à partir d’un faible niveau) des infections à Covid alors que de nombreuses régions du pays assouplissent les restrictions. Il y a une réticence parmi les responsables (y compris la chancelière Angela Merkel et le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas) à maintenir les restrictions plus longtemps que nécessaire. Néanmoins, le pays surveille attentivement ce qui se passe dans les pays voisins. Depuis dimanche, l’Allemagne a imposé des restrictions plus strictes aux visiteurs en provenance d’Espagne qui doivent désormais présenter une preuve de vaccination contre le Covid, une preuve de guérison récente du virus ou des résultats de tests négatifs sinon ils doivent se mettre en quarantaine à leur arrivée.

À l’opposé, le Royaume-Uni

Contrairement à ses cousins ​​continentaux, le gouvernement britannique a confirmé lundi qu’il lèverait ses restrictions restantes le 19 juillet, malgré son propre taux d’infection restant élevé. Plus de 34 000 nouveaux cas ont été signalés au Royaume-Uni lundi, marquant le sixième jour consécutif que Les infections à Covid ont dépassé les 30 000.