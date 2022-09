L’Europe a connu un record de chaleur cet été, mais aussi un record d’énergie solaire

L’Europe a battu les précédents records de température cet été, avec de longues périodes d’ensoleillement provoquant des conditions étouffantes et des sécheresses sur une grande partie du continent tout en contribuant à stimuler l’énergie solaire indispensable, selon les données publiées jeudi.

La Commission européenne a déclaré que les températures moyennes de juin à août étaient de 0,4 °C plus élevées sur le continent cette année que le précédent record établi en 2021. Rien qu’en août, le précédent record mensuel de 2018 a été dépassé de 0,8 °C cette année, a-t-elle déclaré.

“Les températures européennes étaient les plus supérieures à la moyenne dans l’est du continent en août, mais étaient encore bien supérieures à la moyenne dans le sud-ouest, où elles avaient également été élevées en juin et juillet”, a déclaré la commission, citant des données recueillies par son programme climatique Copernicus. , qui utilise des satellites pour surveiller les températures de l’air en surface depuis 1991.

Par ailleurs, le groupe de réflexion sur l’énergie Ember a déclaré que l’Union européenne avait établi un nouveau record pour l’énergie solaire cet été, réduisant le besoin d’importations de gaz naturel.

Une personne se mouille les cheveux dans une fontaine à Trafalgar Square, dans le centre de Londres, le 19 juillet. Le pays a connu d’importantes vagues de chaleur cet été. (Aaron Chown/AP via AP)

Le groupe a déclaré que le bloc des 27 nations a généré 12% de son électricité à partir de l’énergie solaire de mai à août, contre 9% au cours de la même période l’an dernier. L’énergie solaire a dépassé de peu la part fournie par l’éolien ou l’hydroélectricité, tout en se situant juste en dessous de celle produite à partir de la combustion du charbon.

Ember a déclaré que sans les 99,4 térawattheures d’électricité fournies par l’énergie solaire, l’UE aurait dû acheter 20 milliards de mètres cubes de gaz, ce qui coûterait environ 29 milliards d’euros au cours de la période de quatre mois.

Les Pays-Bas et l’Allemagne, peu connus pour leurs climats ensoleillés, avaient la part la plus élevée d’électricité solaire, suivis de l’Espagne. La Pologne a connu la plus forte augmentation de la production d’énergie solaire par rapport à 2018, multipliant par 26 la capacité installée, selon le rapport.

“Les records solaires établis cet été ont permis de garder les lumières allumées et de réduire la consommation de gaz désormais critique de l’UE, apportant un soulagement à court terme à la flambée du coût de l’énergie”, ont déclaré ses auteurs.

Alors que l’Europe tente de se sevrer du gaz russe en raison de la guerre en Ukraine et que les prix élevés des combustibles fossiles devraient durer des années, ils ont exhorté les gouvernements à veiller à ce que l’utilisation de l’énergie solaire puisse se développer davantage, notamment en supprimant les obstacles réglementaires.

Les auteurs ont noté que cela aiderait également l’UE à atteindre son objectif climatique, affirmant que l’énergie solaire – qui fournit beaucoup moins d’électricité pendant les mois d’hiver – devrait être multipliée par neuf d’ici 2035 pour que le bloc atteigne les objectifs d’émissions fixés dans le Accord de Paris de 2015.