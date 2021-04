La menace posée par le crime organisé en Europe n’a jamais été aussi élevée, selon les services répressifs de l’UE.

Un nouveau rapport publié lundi par Europol indique que la pandémie est susceptible d’alimenter les activités des gangs sur le continent pour les années à venir, en grande partie en raison d’un afflux sans précédent de cocaïne.

La directrice de l’organisation, Catherine De Bolle, a déclaré à l’AFP que l’Europe est à un « point de rupture ».

Près de 40% des réseaux criminels se livrent au trafic de drogue, ce qui en fait la plus grande entreprise illicite de l’UE.

Et la pandémie mondiale offre désormais encore plus de possibilités d’activités illégales.

«Les criminels ont déjà rapidement adapté les produits illégaux, les modes opératoires et les récits à la pandémie COVID-19. De cette façon, ils ont exploité la peur et les angoisses des Européens et ils ont profité de la rareté de certains biens vitaux pendant la pandémie, Bolle a déclaré aux journalistes lundi.

Europol, qui a son siège à La Haye, explique dans son rapport comment les gangs ont capitalisé sur la pandémie, en proposant de faux vaccins contre les coronavirus, ainsi que de faux kits d’autotest.

Il indique également que les réseaux criminels chercheront probablement à infiltrer des entreprises juridiques qui sont devenues de plus en plus vulnérables en raison du COVID-19.

Mais la tâche qui incombe à l’organisme chargé de l’application de la loi et aux États membres est redoutable.

Le rapport décrit la difficulté de lutter contre la criminalité organisée en raison de sa structure transnationale, 70% des réseaux étant actifs dans au moins trois pays différents.

Europol met également en garde les citoyens européens contre les fraudes en ligne et hors ligne ainsi que les crimes contre les biens, avec environ un million de cambriolages à domicile sur le continent chaque année.

Une autre tendance préoccupante est l’utilisation croissante de la violence par les réseaux criminels, qui ont recours à la corruption, à la torture et à des structures commerciales complexes pour blanchir d’énormes sommes d’argent.

La commissaire européenne à l’intérieur, Ylva Johansson, a déclaré lundi aux journalistes l’ampleur du problème: «En un an, les criminels ont gagné près de 140 milliards d’euros d’argent criminel dans l’Union européenne. 1% du PIB de l’UE et plus que le PIB de certains nos États membres. L’argent que les criminels utilisent pour payer les intermédiaires, les pailles et les tueurs à gages. L’argent dont nous avons besoin pour les hôpitaux, les vaccins et le rétablissement. «

Les gouvernements sont maintenant invités à intensifier les mesures politiques, la coopération judiciaire et le partage d’informations s’ils veulent lutter efficacement contre la criminalité organisée.