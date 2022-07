L’Euromillions est-il exempt d’impôt ? | Le soleil

GAGNER le jackpot de l’EuroMillions est quelque chose dont nous rêvons tous, mais cela ne s’arrête pas lorsque vous recevez simplement l’argent.

En ce qui concerne les prix en espèces, vous devez également vous demander s’ils seraient taxés.

Les gains de la loterie Euromillions sont-ils taxés ?

Vos gains ne devraient pas être imposés, mais lorsqu’ils sont considérés comme un revenu ou que vous commencez à gagner un revenu grâce aux intérêts, ils peuvent être imposés.

Le site Web de l’EuroMillions indique : “Bien qu’il n’y ait pas d’impôt sur la somme initiale versée sur votre compte, il se peut que le gain commence à produire un revenu grâce aux intérêts.

“Cela sera alors imposé dans le cadre de votre impôt sur le revenu normal.”

Le conseiller que la Loterie vous assignera vous aidera avec tous les problèmes fiscaux ou questions que vous pourriez avoir.

La Loterie désigne un conseiller pour vous aider à traverser cette transition qui change la vie pour devenir millionnaire Crédit : Alamy

Comment les gagnants de la loterie sont-ils payés ?

Tout d’abord, vous devez appeler le numéro de téléphone que vous trouverez au dos de votre billet pour informer la Loterie que vous avez le billet gagnant.

Vous recevrez ensuite un appel d’un conseiller tel qu’Andy Carter qui s’assurera que vous êtes le gagnant et répondra également à toutes les questions que vous pourriez avoir.

Dès qu’ils confirment que vous êtes le gagnant, vous recevrez votre jackpot le jour même.

Le paiement sera effectué dès que la Loterie recevra la confirmation, mais cela peut prendre jusqu’à deux jours pour qu’il soit traité sur votre compte bancaire.

Ici, nous vous en dirons plus sur ce qui se passe lorsque vous devenez un gagnant de la loterie EuroMillions.

Y a-t-il une limite au jackpot de l’EuroMillions ?

La valeur d’un jackpot est déterminée par le montant des ventes de billets et est convenue par tous les pays participants.

Le maximum du jackpot est de 230 millions d’euros – ce plafond a été introduit en 2009.

Le jackpot commence à 17 millions d’euros et continue de rouler et s’arrête lorsqu’il atteint le montant du plafond.

Il n’y a pas de limite au nombre de fois que le jackpot peut être reconduit tant qu’il ne dépasse pas le montant du plafond.

Le plafond du jackpot n’a été atteint qu’une seule fois jusqu’à présent, le mardi 5 juillet.

Lorsqu’il est touché, il continue pendant cinq tirages jusqu’à ce qu’il soit réclamé, et si aucun gagnant n’est accordé, il sera à nouveau inversé à 17 millions d’euros.

Aucun gagnant ne l’a réclamé lors du premier tirage et ils ne l’ont pas non plus fait lors des tirages des 8, 12 et 15 juillet, il passera donc par un tirage final le 22 juillet.