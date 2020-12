LONDRES – Les ministres des Finances de la zone euro ont convenu de renforcer le fonds de sauvetage de la région en cas de crise – une étape longtemps attendue qui traite de la façon dont les investisseurs voient la région.

La zone de 19 membres est souvent critiquée pour ne pas s’attaquer aux disparités entre ses différentes économies. Les différences entre les pays du Sud, qui ont tendance à avoir des niveaux élevés de dette publique, et les pays du Nord plus bellicistes sur le plan budgétaire, ont provoqué des tensions lorsque la zone euro tentait de résoudre sa crise de la dette souveraine en 2010.

Cependant, les ministres des Finances de l’UE ont franchi une étape clé pour combler ces différences lundi.

Ils ont convenu que le mécanisme européen de stabilité, créé en 2012 pour fournir des fonds aux pays qui avaient besoin de renflouements, devrait jouer un rôle plus important dans la conception et la mise en œuvre des futurs programmes de sauvetage – une tâche partagée par la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. au plus fort de la crise de la dette.

Les pourparlers sont bloqués sur cette question depuis un an, compte tenu des différences politiques et financières entre les pays, mais cette initiative devrait recevoir l’approbation des parlements nationaux l’année prochaine.

Le déménagement pourrait rassurer les investisseurs qui s’inquiètent des écarts financiers entre les pays de la zone euro et des risques que ceux-ci pourraient poser pour leurs investissements.

« Cela a été vraiment difficile », a déclaré Paschal Donohoe, qui préside les réunions des 19 ministres, lors d’une conférence de presse lundi.

Cela arrive à un moment difficile pour la zone euro, qui fait face à une crise économique profonde à la suite de la pandémie de coronavirus. Cela pourrait également poser des risques pour le système bancaire de la région.