L’euro tombe sous la parité avec le dollar après que l’inflation américaine ait atteint 9,1 % | Actualité économique

L’euro est passé sous la parité face au dollar pour la première fois en près de deux décennies après l’annonce que l’inflation américaine avait atteint 9,1 % en juin.

Les chiffres exerceront une pression supplémentaire sur la Réserve fédérale pour qu’elle augmente les taux d’intérêt de 75 points de base plus tard ce mois-ci, car la hausse des taux d’intérêt est l’un des outils utilisés par les banques centrales pour lutter contre l’inflation.

La hausse de 9,1 % – le niveau le plus élevé en 40 ans – est comparée au même mois l’an dernier, et est en hausse par rapport au bond de 8,6 % observé en mai.

D’un mois à l’autre, les prix ont augmenté de 1,3 % de mai à juin, après avoir progressé de 1 % d’avril à mai.

Richard Carter, responsable de la recherche sur les taux fixes chez Quilter Cheviot, a déclaré: “Cette déception signifie qu’une hausse de 0,75% de la Réserve fédérale lors de leur prochaine réunion est une certitude absolue et il pourrait même y avoir des pressions de certains milieux pour qu’ils en fassent plus.

“Les banques centrales ont clairement du mal à maîtriser l’inflation et si ce nombre continue de croître ou de osciller autour de ce niveau, il en faudra davantage pour le faire baisser, quelles que soient les conséquences économiques que cela pourrait avoir.

“Les marchés resteront probablement volatils dans ce contexte, bien que la chute du prix du pétrole ces derniers jours laisse espérer que les pressions inflationnistes commenceront à s’atténuer plus tard dans l’année.

“Cependant, il doit y avoir bientôt des signes que cela se traduira par le taux d’inflation.”

Inquiétudes pour Biden avant les élections de novembre

Les prix des produits d’épicerie ont augmenté de 12,2 % par rapport à il y a un an – la plus forte hausse depuis 1979 – tandis que les loyers ont augmenté de 5,8 %, les prix des voitures neuves ont augmenté de 11,4 % et les tarifs aériens ont augmenté de 34 %.

L’effet sur les consommateurs américains a nui à la cote d’approbation du président Joe Biden et constitue une grande menace pour son parti démocrate à l’approche des élections au Congrès de novembre.

Quelque 40% des adultes interrogés en juin dans un sondage AP-NORC ont déclaré que la lutte contre l’inflation devrait être une priorité absolue du gouvernement cette année – seulement 14% l’ont déclaré en décembre.

L’inflation pourrait-elle atteindre un pic à court terme ?

Malgré tout cela, certains économistes pensent que l’inflation pourrait atteindre – ou du moins s’approcher – d’un pic à court terme.

Les prix du carburant ont légèrement baissé, même s’ils sont encore beaucoup plus élevés qu’il y a un an.

Les coûts d’expédition ont commencé à baisser alors que les deux grands ports occidentaux des États-Unis – Los Angeles et Long Beach – commencent à prendre le dessus sur l’arriéré de navires.

Les prix des matières premières commencent également à baisser – le pétrole a chuté mardi à environ 96 dollars le baril, tandis que les prix des métaux comme le cuivre baissent en raison des craintes de récession aux États-Unis et en Europe.