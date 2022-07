L’euro tombe à la quasi-parité avec le dollar américain. Pourquoi est-ce important

Commentez cette histoire Commentaire

L’euro et le dollar américain s’échangent à un taux de près de 1 pour 1 pour la première fois en près de deux décennies, lorsque la monnaie européenne en était à ses balbutiements. L’euro a perdu du terrain par rapport au dollar depuis le début de l’année, alors qu’il oscillait autour de 1,13 dollar, au milieu d’une campagne agressive de lutte contre l’inflation par la Réserve fédérale américaine, ainsi que de perturbations mondiales plus larges déclenchées par l’invasion russe de l’Ukraine. Mardi, il s’élevait à près de 1,0040 $ – juste un cheveu au-dessus de la parité.

L’appréciation du dollar est une bonne nouvelle pour les Américains qui envisagent de passer des vacances en Europe ou d’acheter des biens à l’étranger. Cela pourrait faire baisser le prix des produits de base, comme l’essence et les céréales, et potentiellement atténuer l’inflation incessante qui a fait grimper les dépenses des ménages et des entreprises. Mais les experts disent que le recul de l’euro fait également allusion au ralentissement du commerce mondial, ajoutant aux inquiétudes liées à la récession.

Voici quelques-unes des façons dont cela pourrait affecter les consommateurs, les entreprises et les voyageurs.

Pourquoi l’euro baisse-t-il face au dollar ?

C’est un mélange de facteurs, dont le principal est la guerre en Ukraine.

Le conflit a bouleversé les approvisionnements alimentaires et fait grimper les prix de l’énergie dans le monde entier, affectant particulièrement l’Union européenne, où de nombreux pays dépendent fortement des importations russes de combustibles fossiles.

Dans le cadre d’une campagne de pression contre son voisin oriental, l’Union européenne des 27 pays a décidé de se sevrer du pétrole russe, tandis que Moscou a fortement réduit les flux de gaz. Cela a augmenté les coûts pour les Européens déjà sous le choc de la pandémie.

Aux États-Unis, la Fed a relevé de manière agressive les taux d’intérêt, poussé les rendements des bons du Trésor à la hausse et rendu le billet vert plus attrayant pour les investisseurs que l’euro. La banque centrale américaine a relevé ses taux à trois reprises en 2022 et a signalé qu’elle prévoyait quatre autres augmentations dans le cadre de sa stratégie visant à maîtriser l’inflation.

La Banque centrale européenne relève également ses taux dans le but de ramener l’inflation à un objectif de 2 %. Mais elle le fait plus lentement que les États-Unis : elle a prévu une hausse des taux de 0,25 % pour juillet, tandis que la Fed devrait opter pour 0,75 %, comme elle l’a fait en juin.

Le dollar est considéré comme une valeur refuge, et il s’est renforcé alors que les investisseurs manœuvrent dans un environnement économique incertain en Europe et ailleurs.

“Nous nous attendons à ce que le dollar continue de bénéficier de son statut de valeur refuge pour les investisseurs internationaux et les intérêts commerciaux, en particulier compte tenu de la position plus précaire de l’économie européenne”, a écrit fin avril l’économiste en chef de RSM, Joe Brusuelas, alors que le dollar prenait de la valeur.

Que signifie la parité pour l’euro ?

Malgré les inquiétudes, certains analystes ont décrit la parité euro-dollar comme un jalon «psychologique» qui ne serait pas nécessairement un tournant pour la devise, qui était déjà bien loin de son sommet de 2008 près de 1,60 $.

Pourtant, “il vaut la peine de s’attendre à ce que l’Europe ne s’en tire plus avec des assurances de marché molles et des actions modestes, de sorte que la pression sur la monnaie unique pourrait persister dans un avenir prévisible”, a déclaré Alex Kuptsikevich, analyste de marché senior chez FxPro.

Il a noté que les banques centrales et les décideurs politiques du continent seront “forcés de répondre” aux craintes de dépréciation.

“L’impact psychologique est clairement important et les investisseurs vont être très concentrés” sur le marché, les flux et la liquidité, selon une analyse de Deutsche Bank Research, qui a indiqué mardi ne pas anticiper “un profil de risque inhabituel” en raison de la parité. .

Qu’est-ce que cela signifie pour les entreprises et les consommateurs ?

L’évolution des devises mondiales peut avoir un effet profond sur les entreprises qui vendent leurs produits à l’étranger ou qui dépendent de matières premières étrangères pour les fabriquer. Cela peut également jouer sur le prix des produits de base, tels que le pétrole et les céréales, qui ont une ligne droite pour les consommateurs.

Les entreprises européennes qui vendent leurs marchandises à l’étranger pourraient trouver que la devise plus faible rend leurs exportations plus attrayantes, car la devise de l’acheteur aura plus de valeur en comparaison.

Mais tout gain aux exportations pourrait être compensé par une hausse de l’inflation dans les 19 pays qui utilisent l’euro, ce qui signifie que tout bien ou matière première importé deviendra plus cher. L’évolution des taux de change pourrait créer des gagnants et des perdants en fonction de la composition des importations et des exportations.

Certains experts interprètent la faiblesse de la monnaie comme le signe d’un ralentissement de la croissance économique en Europe.

Avec la baisse de l’euro, “il devient de plus en plus clair que la zone euro se dirige vers la récession, même si les conditions financières se sont resserrées plus qu’aux États-Unis ou au Japon”, a déclaré Robin Brooks, économiste en chef à l’Institute of International Finance, dans un tweet. .

Aux États-Unis, un raffermissement du dollar présente un ensemble différent de problèmes et d’opportunités.

Elle pourrait paradoxalement nuire aux exportations américaines à l’étranger, car le pouvoir d’achat des acheteurs étrangers est affaibli. Cela pourrait également affecter les conversions de devises sur les bénéfices rapatriés des multinationales américaines, a déclaré mardi le directeur des investissements de Comerica Wealth Management, John Lynch, dans une note.

Les matières premières telles que les céréales, le pétrole et les métaux de qualité industrielle sont devenues plus chères récemment, mais un dollar plus fort pourrait aider à contenir les prix, a déclaré Jay Hatfield, directeur général d’Infrastructure Capital Management.

“Le dollar fort fait baisser les prix des matières premières mondiales, car la plupart des matières premières sont libellées en dollars”, a déclaré Hatfield mardi dans une note. “Nous prévoyons que l’inflation commencera à baisser considérablement à l’automne, car les prix des matières premières se reflètent dans les indices de prix.”

Que signifient les valeurs en euros pour les voyageurs ?

Il deviendra plus coûteux pour les Européens et les personnes qui gagnent leur salaire en euros de voyager à l’étranger et de dépenser en dollars américains.

Pour les Américains qui considèrent l’Europe comme une destination de voyage populaire, le rapport proche de 1 pour 1 signifie qu’ils auront non seulement plus de facilité à déchiffrer les prix, mais également un plus grand pouvoir d’achat lorsqu’ils visiteront des destinations de la zone euro telles que la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie. et la Grèce.

La dynamique des devises pourrait également profiter aux Américains voyageant en dehors de la zone euro. Le dollar américain est également en hausse par rapport au peso mexicain, aux dollars canadien et australien et au won sud-coréen au cours du dernier mois.