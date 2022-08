L’euro s’échange au plus bas depuis deux décennies par rapport au dollar, et il pourrait encore baisser

Les commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York pendant les échanges du matin du 15 août 2022 à New York.

“N’oublions pas qu’il y a ici une couche supplémentaire de complexité due au ralentissement de la Chine qui frappe évidemment l’Europe avec une ampleur beaucoup plus élevée par rapport à l’impact aux États-Unis”, a-t-il déclaré.

Pour une image complète, vous devez également regarder au-delà de l’Europe et des États-Unis, dit Costa.

Il y a plusieurs facteurs en jeu lorsque l’on compare l’euro et le dollar, travaillant en tandem avec le conflit en cours en Ukraine et l’inflation croissante dans les deux régions.

“Nos perspectives, nos échanges et notre position du côté des stratèges sont définitivement orientés vers une nouvelle dépréciation de l’euro par rapport à où nous en sommes actuellement”, a déclaré mardi Luis Costa, responsable de la stratégie CEEMEA chez Citibank, à “Squawk Box Europe” de CNBC.

L’euro s’échangeait à un plus bas de deux décennies de 0,9903 contre le dollar américain mardi matin, les analystes prédisant que la monnaie unique continuera de baisser.

Jusqu’en mai, les marchés “envisageaient des trajectoires de vol bellicistes” pour la Banque centrale européenne et la Banque d’Angleterre, selon Costa, mais ces plans ont “implosé” ces derniers mois.

“En parlant de décollage de la BCE… Il est absolument flagrant que la marge de manœuvre de la BCE pour relever les taux soit minime”, a-t-il déclaré.

Roelof-Jan Van den Akker, institution financière mondiale d’ING, a fait des prédictions similaires sur “Squawk Box Europe” de CNBC la semaine dernière, suggérant un élargissement du différentiel de taux d’intérêt entre le dollar américain et l’euro, ainsi qu’un nouvel affaiblissement de la monnaie unique.

“[The dollar] est passé sous le niveau de support de 103,60. C’est un support horizontal très crucial … Et je suggère qu’il y a encore un potentiel de baisse à parcourir. Objectif à plus long terme entre 0,80 $ et 0,75 $ dans les mois à venir », a déclaré Van den Akker.

“Cela confirme la force du dollar ainsi que la faiblesse de l’euro”, a-t-il déclaré à CNBC.

Les prédictions font écho aux craintes que l’inflation continue d’augmenter et qu’une récession en Europe soit désormais inévitable.